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Bir sÃ¼redir Abu Dhabi'den sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapan Lima, Ã§Ã¶l ya da kumsal benzeri bir yerde Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.

Sadece kendi parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k ve sevgilisinin parmaÄŸÄ±ndaki alyansÄ± gÃ¶steren paylaÅŸÄ±mÄ±na "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu iliÅŸtirdi Ã¼nlÃ¼ model.

Adriana Lima ile Andre Lemmers 2022 yÄ±lÄ±nda Cyan adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuÅŸtu. Bu arada Lima'nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilk eÅŸi Marko Jaric'den de 14 yaÅŸÄ±nda Valentina ve 11 yaÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda iki kÄ±zÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Andre Lemmers ise daha Ã¶nceki iliÅŸkisinden Miah ve Lupo adÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi. Ortak Ã§ocuklarÄ± Cyan ile birlikte beÅŸ Ã§ocuklu bir aile olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

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Lima"nÄ±n eski eÅŸi Marko Jaric ile evliliÄŸinden iki tane kÄ±zÄ± var. Andre Lemmers ise daha Ã¶nceki evliliÄŸinden iki Ã§ocuk sahibi. Ortak Ã§ocuklarÄ± ile birlikte beÅŸ Ã§ocuklu bir aile oldu Ã§ift.





Lima, iki yÄ±l Ã¶nceki Cannes Film Festivali'ne karnÄ± burnunda hamile olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





Lima ilk evliliÄŸini Marko Jaric ile yaptÄ±. Fakat aldatÄ±lÄ±nca evlilik bitti.

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Â FOTOÄžRAF ÅžAKASI SAYESÄ°NDE TOP MODEL OLDU

Adriana Lima, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§aÄŸdaÅŸ tarihinin en Ã¼nlÃ¼, aranan ve Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri. Ãœstelik artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±na gelmiÅŸ olmasÄ± da bu durumu deÄŸiÅŸtirmiyor.

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Brezilya'da Ã§ok da zengin olmayan bir ailede dÃ¼nyaya gelen Lima'nÄ±n kariyerinin kÃ¼Ã§Ã¼kken yaptÄ±ÄŸÄ± bir "ÅŸaka" ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz?

Gelin Lima'nÄ±n yÃ¼kseliÅŸinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bir kez daha hatÄ±rlayalÄ±m.

Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.

Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.

FÄ°RMANIN EN DEÄžERLÄ° MODELÄ° OLARAK TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi.

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Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.

Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan 2018'daki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Lima firmanÄ±n bu yÄ±l ekim ayÄ±nda yapÄ±lan defilesinde altÄ± yÄ±l aradan sonra yeniden podyuma Ã§Ä±ktÄ±.

Lima bir dÃ¶nem Metin Hara ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla da konuÅŸulmuÅŸtu.Â Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ise Lima'nÄ±n kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±ndaki sevgilisiydi.