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◊ Savaş Özbey: Tipik Adriana Lima sendromu... O da Metin Hara’dan ayrılınca dünyada başka adam kalmamış gibi yine bir Türk’le; Emir Uyar’la anılmıştı.

◊ Orkun Ün: Şeyma’yı aklınca kıskandırmak istiyor Meedo sanırım ama yanlış yoldan gidiyor.

◊ Ömür Gedik: Meedo Türk kızlarını kafaya taktı herhalde. Yakında anlarız.

◊ Onur Baştürk: Meedo kendini unutturmak istemiyor anladığım kadarıyla.

Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk

Oğulcan nikâha neden gitmedi?

Oğulcan Engin’in, annesi Seda Sayan’ın nikâh törenine katılmamasının yankıları sürüyor. Sizce ne olmuş olabilir?

◊ Onur Baştürk: Oğulcan’ın annesiyle arasında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Sadece o karede görünmek istememiş olabilir. Ama ben hâlâ bu tartışmayı cinsiyetçi buluyorum. Oğulcan yerine kız çocuğu olsaydı Seda Sayan’ın, nikâha katılmaması bu kadar olay yaratır mıydı? Sırf erkek çocuk diye konuşuluyor tüm bunlar.

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◊ Ömür Gedik: Oğulcan’ın Çağlar Ökten’in yaşının kendi yaşına yakın olmasından rahatsızlık duyduğu ve annesinin evlilik muhabbetlerinden sıkıldığı söyleniyor. Kendisini o karede görmek istememiş olabilir, bunu yadırgamamak lazım. Seda Sayan’ın da Oğulcan’ın nikâha katılmama tercihini saygıyla karşıladığını düşünüyorum. Bu konu aralarında bir küslük yaratmamıştır.

◊ Savaş Özbey: Oğulcan’ın Çağlar Ökten’le kişisel bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa, daha annesinin vokalistiyken sıkıntı çıkarırdı. Bence itirazı evliliğe. Ve ortada görünen tek sebep; damadın kendi yaşında olması.

◊ Orkun Ün: Söylemişti zaten düğüne katılmayacağını Oğulcan. Belki karşıydı bu işe, belki uzun soluklu olacağını düşünmüyor. Öyle bir ana tanıklık etmek istememiş olabilir. Bana normal geliyor. “Ne yaparsan yap karışmam ama orada olmamı da bekleme” demiştir muhtemelen.

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Davalık olsam ben de katılmazdım

Özge Özpirinçci, rol aldığı “Yakamoz S-245” dizisinin galasına katılmadı. Meğer yapımcı Onur Güvenatam’la davalık olmuş. Siz olsanız katılır mıydınız?

◊ Ömür Gedik: Tabii ki katılmazdım, katılamazdım. Orkun’un köşesinde okudum ben de, yapımcı Özge’ye dava açmış. Davalık olunduysa anlaşmazlığın boyutları küçümsenecek gibi değildir diye düşünüyorum. Bu durumda yan yana gelinmez.

◊ Savaş Özbey: İş davalaşmaya kadar geldiyse ben de yan yana gelmek istemezdim. E projenin sahibi de yapımcı olduğuna göre, galaya gitmeyecek olan kendisi. Zaten ortaya çıkan amatörce işten de memnun olduğunu, kariyer hanesine gururla yazacağını pek sanmıyorum.

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◊ Orkun Ün: Yapımcıyla arasındaki anlaşmazlığın boyutunu bilmek gerekiyor önce. Duruma göre ben de katılmazdım galaya ama işime sahip de çıkardım. Yani sosyal medyadan destek verirdim, çıkıp röportajlarımda “Dizimiz yayına girdi, hayırlı olsun, çok iyi iş oldu” falan derdim. Ne olursa olsun, kamera karşısına geçilmiş, emek verilmiş çünkü.

◊ Onur Baştürk: Davalık olduysam ben de dizinin galasına gitmezdim. Özge haklı. Zaten dizide ne kadar mutsuz oynadığı anlaşılıyor hemen. “Güneş yüzünden dünya mahvoldu” diye değil, “Ne işim var bu sette” diye kahrolmuş bence Özge. Diziyi izledikten sonra da beş kat daha kahrolduğuna eminim.

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Onur Güvenatam - Özge Özpirinçci

Her durumda karizma

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır geçirdiği beyin kanamasının ardından ilk kez sokakta görüntülendi ama yürümekte zorluk çekiyordu. Sizce aktörlük hayatı bitti mi?

◊ Orkun Ün: Asla. Ben Kadir İnanır’ın istediği işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. Ağır bir süreç atlattı, o yüzden normal zaman zaman yorgunluklar yaşaması. Kaldı ki 2-3 ay önce oynadığı bir reklam filminin basın davetine katılmıştı İnanır. Gayet sağlıklıydı. Yine o hale gelir.

◊ Ömür Gedik: Kadir İnanır her yaşta, her durumda karizmadır, bu kural değişmez. Bu yazı iyi geçirirse yine bomba gibi döner. Aktörlük Kadir İnanır “bitti” demeden bitmez.

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◊ Savaş Özbey: Önce bel fıtığı ameliyatı oldu. Sonra akciğer tümörü, en son beyin kanaması... Umarım bir an önce iyileşip sağlığına yeniden kavuşur, biz de onu yeni projelerde izleriz.

◊ Onur Baştürk: Onca ciddi rahatsızlıktan sonra yorgun olması çok normal. Açıkçası bu yorgunluğunun fotoğraflanmasına karşıyım. Onun açısından düşündüğümde, böyle haberlerin içinde kendini görmek moral bozucu olsa gerek.

Artık baydı

Işın Karaca yine Gülşen’e yönelik eleştirisiyle gündemde. Sizce çok mu sevdi bu şekilde haber olmayı?

◊ Ömür Gedik: Şimdi bir konuyla ilgili bir kere konuşunca bilirkişi gibi algılanıyorsun.

Ve bir süre hep o soru soru soruluyor sana. Işın’ın da başına gelen bu. Ha o da “Tamam ben artık susayım” demiyor. Gittiği yere kadar uzayacak bu konu demek ki.

◊ Savaş Özbey: Işın Karaca sevdi bence bu polemikle haftada bir gündeme gelmeyi. En güzel cevabı da “Sana ne milletin ne giydiğinden!” diyerek şarkıcı Yeliz verdi.

Bir de “Ben anneyim” diye ortaya çıkıyor. Peki eğitime erişimden tut çocuk gelinlere, tacizden tut işgücü sömürüsüne onca sorun varken; çocuklarla ilgili endişeleneceği bir tek Gülşen mi kalmış?

◊ Onur Baştürk: Artık baydı Işın Karaca. Tamam, bir kez söyledi. Söylesin de. Herkes görüşünü ifade edebilir. Ama bundan sonrası bu işten nemalanmak oluyor. Bu da sıkıcı ve hoş değil.

◊ Orkun Ün: Ben üzülüyorum Konsey. Ne güzel sesi var oysa Işın Karaca’nın. Sürekli “Gülşen” diyor, sürekli “bikini” diyor, “açık giyinmek” diyor... Anlamak gerçekten çok zor. Maalesef sevdi böyle gündeme gelmeyi.

Çık denizden Fedon hasta olacaksın yoksa!

Fedon denize düştü, yaz geldi... Tatil planları var mı Konsey? Ne diyorsunuz yeni sezon fiyatlarına?

◊ Orkun Ün: Fedon bu sezon erken mi düştü denize? Bana mı öyle geldi? Yahu halen Bodrum’da, Çeşme’de buz gibi sular Konsey. Bir iş için gittim de oradan biliyorum. Tatil planlarına gelince... Bu sezon uzun uzun tatiller zor gibi geliyor bana. Fiyatlar almış başını koşarak gidiyor.

◊ Ömür Gedik: Fedon denize düştü düşmesine de hava ısınmıyor ki. Bayramda yine serin, yine soğuk olacak. Çıksın Fedon denizden, hasta olacak yoksa. Benim tatilim konser için gittiğim yerde geçirdiğim vakitle sınırlı. Gittiğim yerlerde çok kalmayı sevmiyorum. Kedilerim evde beni beklerken tatil umurumda bile değil.

◊ Savaş Özbey: Bayramlarda şehri seviyorum. Ama ay sonunda kısa bir Dalyan planım var. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek tabii ama en azından Bodrum, Çeşme gibi ikiye, üçe katlamamış.

◊ Onur Baştürk: Ben bayram tatilinde Bodrum’da olacağım. Bakalım neler olup bitiyor orada.

Hedefi ABD başkanlığı mı?

Elon Musk, Twitter’ı satın aldı, sonra da Coca Cola’ya göz dikti. Ne yapmaya çalışıyor olabilir?

◊ Onur Baştürk: Coca Cola tweet’i tabii ki espriydi. Twitter’ı alması ise ABD basınında pek hayra alamet olarak yorumlanmıyor. Fakat adam akıllı, en büyük manipülasyon kaynağının sahibi oldu. Şimdi oradan gelsin şahane manipülasyonlar... Kim tutar Elon’ı...



◊ Savaş Özbey: Söylenen o ki Amerikan başkanlığını hedefliyormuş, Twitter’ı elini güçlendirmek için satın almış. Ya bu adam ne güzel uzayla, elektrikli araçlarla, hızlı tünel projeleri gibi insanlığa faydalı işlerle uğraşıyordu. Son yıllarda bir tozuttu!

Çok alfa hareket değil mi? Daha birkaç ay önce Twitter’ın eski sahibi tarafından tehdit ediliyordu Musk. “Hesabını kapatırız” falan diyorlardı ona. Gitti tehdit edildiği yeri satın aldı. Bakalım nasıl değişiklikler yapacak, göreceğiz.Benim Twitter trollerini temizlemesi konusunda büyük umudum var.Elon Musk “O kadar parayı basıp aldım, şu Twitter’da iyice bir eğleneyim” modunda. Bence hepimizle dalga geçiyor. Ama ben Coca Cola’dan çok Amber Heard ile olan dedikodusuna takıldım. Ne Amber Heard’müş arkadaş!

Yeni moda

Bu sezon sokakları saran ‘crop top’ modasına ne diyorsunuz? Sizce kimler giymeli, kimler uzak durmalı?

◊ Savaş Özbey: Bu moda baharın müjdecisi gibi oldu. Göze iyi geliyor. Kendine yakıştıran giysin de iyi ki erkeklerde böyle bir moda yok. Benimki resmen çevre kirliliği olurdu.

◊ Onur Baştürk: Görüntü kirliliği, ben sevmiyorum. Ama dileyen dilediği gibi takılabilir tabii.

◊ Ömür Gedik: Tabii ki göbek yağı sorunu yaşamayanlar giymeli, diğerleri ise uzak durmalı. “Uzak duramam” diyorlarsa da hızlıca rejime başlamalılar. Ortamlar crop giyenlerle doluyken göbeğimizi kapatamayız ama öyle değil mi? Ben dolabımı crop’larla doldurdum bile.

◊ Orkun Ün: ‘Hafif göbüş ile crop giymek’ diye de bir şey var ama Ömür! O yüzden azıcık göbek sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Tabii ki fazla göbeklilerin uzak durması gerekebilir ama şöyle de bir şey var... Ya crop giyme hevesleri kilo vermelerini tetiklerse? Ya sırf crop yüzünden sağlıklı şekilde kilo verirse insanlar? Mis gibi olmaz mı bu iş?