40'ından sonra doğurup onca kilo almıştı: Oğlu büyüdü, yürümeye bile başladı

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Cyan adı verilen minik bebek 2022 yılında dünyaya gözlerini açtı. Eskilerin ağzından düşürmediği "Dünyaya gelen büyüyor" deyimine uygun bir şekilde de Lima'nın 41 yaşında dünyaya getirdiği Cyan da büyüdü.

Geçtiğimiz ay Paris Moda Haftası'nda Schiaparelli defilesiyle uzun bir aradan sonra podyuma dönen Adriana Lima, birkaç gün önce de Cyan'ın bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

O videoda minik çocuk, evinin geniş salonunda topuyla oynarken görülüyor. Görüntülere bakılırsa da Lima'nın iki kızından sonra dünyaya gelen tek oğlu artık emekleme aşamasını geçip yürümeye de başladı.

40 YAŞINDA HAMİLELİK HABERİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Hamilelik duyurusuyla herkesi şaşırtan Adriana Lima, Cyan'ın dünyaya gelişini ve ona verdikleri ismin anlamını sosyal medya üzerinden ilan etmişti.

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Bebeğinin bir gözünün fotoğrafını paylaşan Lima, bebeklerine isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı.

Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi. Dünyamıza hoş geldin Cyan Lime Lemmers" satırlarını ekledi. Lima oğlunun 2022 yılının 29 Ağustos günü dünyaya geldiğini belirtti.

Lima'nın oğlu Cyan; 2022 yılında dünyaya gelmişti.





Top model oğlunun oyuncak arabasıyla oynarken çekilen bir videosunu Instagram hesabında paylaştı.

Top model daha önce de oğlunun babasıyla çekilen bir pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.

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Ünlü modelin eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 14 yaşında Valentina ve 11 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor. Sevgilisi Andre Lemmers'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocukla birlikte kalabalık bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor çift.





FORMUNA KAVUŞUP PODYUMA DÖNDÜ

Oğlunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla konuşulan Lima, kısa süre önce eski formuna kavuştu. Geçen ay da Paris Moda Haftası'nda bir defileye çıkarak mesleğine döndü.

43 yaşındaki üç çocuk annesi model, ailesine ve üç çocuğuna odaklanmak için altı yıl ara verdiği podyuma özel bir dönüş yaptı.

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Lima, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Schiparelli'nin, Paris Moda Haftası'nda sergilenen 2025 İlkbahar- Yaz koleksiyonunun tanıtımı sırasında podyuma çıktı.

Brezilyalı model, o defilede beyaz üzerine siyah kareli bir kıyafetin tanıtımını yaptı.

Bu arada hem kendisi podyumla hasret giderdi hem de hayranları onu yıllar sonra yeniden podyumda izlemenin keyfini sürdü.

Lima'nın hamilelik sırasında aldığı kilolar bir dönem çok konuşulmuştu.



Adriana Lima, defilenin yapılacağı salona giderken tepeden tırnağa griler giydi. Koluna da siyah bir çanta taktı. Ünlü model, o anlarda hayranlarına imza da dağıttı.

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Adriana Lima, altı yıl sonra yeniden çıktığı podyumda beyaz üzerine siyah kareli bir kıyafeti tanıttı.





YÜZÜ ESKİ HALİNE DÖNDÜ... HAMİLELİK KİLOLARI TAMAMEN GİTTİ

Geçen yılın kasım ayında katıldığı Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı adlı filmin galasında estetiği fazla kaçmış yüzüyle gündem olmuştu.

O görüntüsü beğenilmeyen ve eleştiri konusu olan Adriana Lima'nın hem üçüncü hamileliğinden kalan kilolarını verdiği hem de yüzünün eski haline döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima, altı yıl sonra yeniden podyuma çıkmasıyla ilgili olarak People dergisine konuştu...

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"Çocuklarımı büyütmek için verdiğim aranın ardından bugün yeniden podyuma dönmek eğlenceli. Ayrıca arkadaşlarımla birlikte Schiaparelli'nin podyumuna çıkmak bu günü daha da özel bir hale getirdi" diye konuştu.

Adriana Lima, geçen yılın kasım ayında katıldığı bir galada yüzündeki abartılı estetik müdahale ile gündem olmuştu.





HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP İMZA DAĞITTI

Adriana Lima, defilenin yapılacağı salona giderken bol gri bir pantolon, üzerine aynı renk gömlek ve palto giydi...

Top model salona girerken kapının önünde objektiflere poz verdi. Onu görmek için salonun dışında toplananlara el sallayıp gülümsedi, bazılarına imza dağıttı.

Adriana Lima, kendisini mesleğinde zirveye çıkaran Victoria's Secret defilelerine de imzasını attı.

Kariyerinde bir yıldız olmasını sağlayan firma ile tam 20 yıl .boyunca çalıştı Lima. Bu şekilde de Victoria Secret'a en çok hizmet eden model unvanını da ele geçirdi.

Lima, 2018 yılındaki şovda son kez Victoria's Secret podyumunda yürüdü... O gece gözyaşları içinde "emekli melek" oldu...

Fakat ondan sonra da mesleğinden kopmadı.

Adriana Lima tam 20 yıl podyumuna çıktığı Victoria's Secret'a veda ederken gözyaşlarını tutamamıştı.