Adriana Lima 40 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile

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40 YAÅžINDA ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KEZ HAMÄ°LE

40 yaÅŸÄ±ndaki Lima, film yapÄ±mcÄ±sÄ± Andre Lemmers III ile iliÅŸkisinden bir bebek beklediÄŸini duyurdu. Lima bÃ¶ylece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olacak. ÃœnlÃ¼ modelin eski eÅŸi Marco Jaric ile evliliÄŸinden 12 yaÅŸÄ±nda Valentina ve 9 yaÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Victoria's Secret podyumuna en uzun sÃ¼re Ã§Ä±kan modellerden biri olarak tarihe geÃ§en ve son defilesinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde seyircilerine veda eden Lima, mutlu haberi Tiktok sayfasÄ±ndan duyurdu. Videoda Ã¼zerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsÄ±z yÃ¼zÃ¼yle elindeki hamilelik testini kameraya gÃ¶sterirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Testte "hamile" kelimesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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YAPIMCI ANDRE LEMMERS Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE

Bir sÃ¼re Metin Hara ve Emir Uyar gibi TÃ¼rk sevgilileriyle gÃ¼ndeme gelen Lima, yeni sevgilisi yapÄ±mcÄ± Andre Lemmers ile ilk kez geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼nlerde aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla dikkat Ã§eken Lima'nÄ±n hamile olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lima bebek sÃ¼rprizini bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan 5 ay sonra yaptÄ±.

Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKLARINDAN BÄ°RÄ°NÄ° METÄ°N HARA Ä°LE YAÅžADI

Adriana Lima ile sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada ilgi odaÄŸÄ± olan Metin Hara aÅŸkÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda beklenmedik bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kilinin tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ise aÅŸkÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan Ã¶nce olmuÅŸtu. Metin Hara bu tanÄ±ÅŸmayÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Piyasaya Ã§Ä±kan kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k Los Angeles'a giden Hara, bu sÃ¼reÃ§te birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri de Adriana Lima'ydÄ±.

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TANIÅžMA Ã–YKÃœSÃœ

Hara tanÄ±ÅŸma anÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Adriana Ä°stanbul'dayken uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±yor ve bu bizim tanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ben de o sÄ±rada insanlara 'ateÅŸte yÃ¼rÃ¼me' eÄŸitimi veriyordum. YÃ¼zÃ¼m gÃ¶zÃ¼m kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir ÅŸekilde birbirimizi tanÄ±ma ÅŸansÄ±mÄ±z oldu." Hara'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendisine ulaÅŸan Lima, ile kÄ±sa sÃ¼rede aralarÄ±nda aÅŸk doÄŸdu. Ã‡ift, TÃ¼rkiye'ye birlikte tatil yaptÄ±. Hatta birbirlerinin aileleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Hara ile Lima'nÄ±n aÅŸkÄ± bir buÃ§uk yÄ±l kadar sÃ¼rdÃ¼. Ama sonra araya mesafeler ve belli ki bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar girdi.

SOSYAL MEDYADAN Ä°ÄžNELÄ° MESAJLAR

Ä°liÅŸkinin son dÃ¶nemlerinde Lima sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan "iÄŸneleyici" paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yordu. Ä°liÅŸkilerinin bitip bitmediÄŸinin merak konusu olduÄŸu bir dÃ¶nemde 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yordu. Lima, sosyal medyadan gittiÄŸi bir gece gezmesinde Ã§ekilen fotoraflar paylaÅŸtÄ±. O fotoÄŸraflarÄ±n hiÃ§birinde Metin Hara yoktu. Daha sonra Lima yine aynÄ± gÃ¼n yine anlamlÄ± bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. TakipÃ§ilerine kendi kendinizin sevgilisi olun, Ã¶nce kendinizi sevin" mesajÄ±nÄ± verdi.

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BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° TAKÄ°BÄ° BIRAKTILAR

Her ne kadar Lima ile Hara uzun bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan el ele tutuÅŸtuklarÄ± bir kareyi sosyal medyada paylaÅŸÄ±p bir araya geldiklerini ima etse de gerÃ§eÄŸin Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift, ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Zaten bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk iÅŸaretleri de yine sosyal medyadan geldi. Hara, Lima'yÄ± Instagram'da takip etmeyi bÄ±raktÄ±. Sonra da Lima onu takip etmeyi.

LIMA- HARA AÅžKININ SONU

SonuÃ§ olarak Adriana Lima ile Metin Hara iliÅŸkisi, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi beklenmedik bir ÅŸekilde sona erdi. Lima bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir adÄ±m attÄ± ve bu kez de TÃ¼rk iÅŸ insanÄ± Emir Uyar ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ä°KÄ°NCÄ° TÃœRK SEVGÄ°LÄ°

Birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Yunanistan tatilinde samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen Lima ile Uyar yine tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerlerinde topladÄ±. Hatta bir dÃ¶nem bunun bir reklam aÅŸkÄ± olduÄŸu da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bir sÃ¼re daha birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen ikili sonunda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ã–ZEL HAYATI HEP GÃœNDEMDE

2019 yÄ±lÄ±nda kariyeri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Victoria's Secret podyumundan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde emekli olan Adriana Lima her zaman dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu. Ãœstelik sadece kariyeriyle deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da. Peki ya Lima'nÄ±n eÄŸer yÄ±llar Ã¶nce kendisine yapÄ±lan evlilik teklifini kabul etseydi ÅŸimdi kÃ¼Ã§Ã¼k bir Avrupa Ã¼lkesinin prensesi olarak yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz? Gelin Lima'nÄ±n sÃ¼rekli mercek altÄ±na alÄ±nan Ã¶zel yaÅŸam geÃ§miÅŸinin Ã¶nemli noktalarÄ±na bir bakalÄ±m.

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TEKLÄ°FÄ° KABUL ETSEYDÄ° PRENSES OLACAKTI

Adriana Lima, basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Marko Jaric ile evlenmeden Ã¶nce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.

EVLENÄ°NCEYE KADAR BEKARETÄ°NÄ° KORUMA SÃ–ZÃœNÃœ TUTTU

Lima'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§ok konuÅŸulan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da onun evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesiydi. KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±zlarÄ± oldu Ã§iftin. Fakat dÃ¼nyanÄ±n gÄ±ptayla baktÄ±ÄŸÄ± evlilik beklenmedik bir ÅŸekilde bitti. Sonradan gÃ¼nlÃ¼k konuÅŸmaya bile giren o deyimin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu: Adriana Lima'nÄ±n bile aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyada..."

O BÄ°LE ALDATILDI

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Adriana Lima, gerÃ§ekten de kocasÄ± Marko Jaric tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±. Ãœstelik de bir deÄŸil birkaÃ§ kez. Lima, bir reklam Ã§ekimi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi sÄ±rada Jaric onu iki kez aldattÄ±. Bunun Ã¼stÃ¼ne bir de Miami'deki komÅŸusuyla aldatÄ±nca Lima onu affetmedi. Hatta o sÃ¼reÃ§te Lima'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na "Onu bir kez affettim, bir daha affetmem" dediÄŸi de basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bu ÅŸekilde Adriana Lima ile Marko Jaric'in 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi 2016'da bitti.

ADI Ã‡OK SAYIDA AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ°NE KARIÅžTI

Bu arada Adriana Lima'nÄ±n adÄ± Ryan Seacrest, Derek Jeter hatta Justin Bieber ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine bile karÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Lima bu iddialar hakkÄ±nda tek kelime bile etmedi. BirkaÃ§ kez Matt Harvey ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ama Lima, aÅŸk hayatÄ±yla ilgili konuÅŸmamayÄ± tercih etti genellikle.

ÅžAKA OLSUN DÄ°YE FOTOÄžRAFINI GÃ–NDERDÄ°

Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi. Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.

KARÄ°YERÄ°NDE HIZLA YÃœKSELDÄ°

Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.

FÄ°RMANIN EN DEÄžERLÄ° MODELÄ° OLARAK TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan 2019'daki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doÄŸdu. Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dünyaya gözlerini açtÄ± Lima. Daha 6 aylÄ±kken babasÄ± onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalÄ±ÄŸa henüz hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip kapÄ±yÄ± çarpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle baÅŸ baÅŸa kaldÄ± henüz bebek olan Lima. Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na büyüttü. AslÄ±nda utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekilmesinden de hiç hoÅŸlanmazdÄ±.Adriana Lima küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoÅŸlanÄ±rdÄ±. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°KÄ° KIZ ANNESÄ°

Adriana Lima, eski eÅŸi basketbolcu Marko Jaric ile evliliÄŸinden Valentina ve Sienna adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk annesi.Â