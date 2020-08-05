MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAdnan Polat'ın oğlu evleniyor
GeriMagazin Adnan Polat'ın oğlu evleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 05.08.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

Adnan Polat'ın oğlu evleniyor

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Adnan Polat'ın oğlu evleniyor
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat’ın oğlu Kerim Polat dünyaevine giriyor.

Claudia Roditi ile bir süredir birlikte olan Kerim Polat, yaz düğünü yapmak için Bodrum Maçakızı'nı tercih etmişlerdi.

Son dönemde sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle Bodrum'dan vazgeçen çift, Polat ailesinin Vaniköy'deki yalısında cumartesi günü aile arasında yapılacak nikah ile dünyaevine girecekler.

Adnan Polatın oğlu evleniyor

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle