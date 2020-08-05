Mehmet ÜSTÜNDAĞ
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Adnan Polat'ın oğlu evleniyor
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat’ın oğlu Kerim Polat dünyaevine giriyor.
Claudia Roditi ile bir süredir birlikte olan Kerim Polat, yaz düğünü yapmak için Bodrum Maçakızı'nı tercih etmişlerdi.
Son dönemde sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle Bodrum'dan vazgeçen çift, Polat ailesinin Vaniköy'deki yalısında cumartesi günü aile arasında yapılacak nikah ile dünyaevine girecekler.
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