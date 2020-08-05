Adnan Polat'ın oğlu evleniyor

Claudia Roditi ile bir süredir birlikte olan Kerim Polat, yaz düğünü yapmak için Bodrum Maçakızı'nı tercih etmişlerdi.

Son dönemde sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle Bodrum'dan vazgeçen çift, Polat ailesinin Vaniköy'deki yalısında cumartesi günü aile arasında yapılacak nikah ile dünyaevine girecekler.