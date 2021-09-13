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Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Ödüllü golfçü Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, Kemer Country & Golf Club’da yapılan, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi.

Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete’nin oğulları Adilcan Benardete, Kemer Country & Golf Club’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Sevda Çamlıca ile birleştirdi. İş, cemiyet ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğünde Rahmi Koç, Hüsamettin Özkan, Ali Ağaoğlu gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Rezzan Benardete ve Aylin Benardete Saruhan da erkek kardeşlerinin bu mutlu gününde yanındaydı.

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

GELİN ARABASI YERİNE BAGİ

“Golfün kraliçesi” olarak anılan annesi Beyhan Benardete gibi Alican Benardete de ödüllü bir golfçü olduğundan, düğünün Kemer Country & Golf Club’da yapılması beni şaşırtmadı.

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Ancak en çok beğendiğim detay, gelinle damadın gelin arabası yerine golf arabası bagi ile gelmeleri oldu. Alican Benardete’nin bizzat kullandığı bagi ile golf sahasını dolaşan çift, golf oynayanların da ilgisini çekti.

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Adil Benardete - Aylin Benardete Saruhan

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Adil-Beyhan Benardete

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Ali Ağaoğlu - Rose Kar

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

 

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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