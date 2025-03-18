Adı ‘usta’ çapkına çıkmıştı… Bir güzel çıktı geldi, ona tüm kurallarını unutturdu!

Haberin Devamı

Magazin dünyasını yakından takip edenler bu kötü şöhretin nedenini hemen hatırlayacaktır…

HER ŞEYİ YERLİ YERİNDE AMA BİR KONUDA “KÖTÜ ŞÖHRETLİ” OLARAK ANILIYOR…

İlk ünlendiği dönemlerden beri hayatına sayısız ünlü isim giren Leonardo DiCaprio bu sevgililerinin hepsinin 25 yaş altında olmasına dikkat etti. Onlar 25 yaşını doldurduktan sonra da ilişkiyi bitiren, sevdiği kadınları terk eden taraf oldu.

Leonardo DiCaprio 2022'de 25 yaşına basan Camila Morrone'u terk etmişti... Ünlü oyuncunun bu kötü şöhretli alışkanlığı daha sonra kırıldı

Bu konuda hiç yorum yapmayan, neden sadece 25 yaşın altındaki isimlerle sevgili olduğunu söylemeyen DiCaprio bu ilişkilerinde kadınların arkasından kötü konuşacağı şeyler de yapmadı.

Haberin Devamı

Üstelik gönül ilişkileri hep uzun soluklu oldu, kaçamak aşklar yaşamamayı seçti. Ancak 25 yaş takıntısı hiç değişmedi ve bu durum bir muamma olmaya, artık bir şehir efsanesi olarak anılmaya hep devam etti. Usta aktör 2 senedir İtalyan model Vittoria Ceretti'yle birlikte

“25 YAŞ” KURALINI EN SONUNDA BOZDU

Şimdilerde ise yıllardır alışılagelmiş bu durum değişti. Leonardo DiCaprio 2023’tenberi birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti'yle hâlâ birlikte. Çiftin ilişkisi sağlam bir şekilde ilerliyor.

Üstelik Vittoria Ceretti haziran ayında 27. doğum gününü kutlayacak. Yani Leo’nun 25 yaş takıntısının lanetini çoktan atlatmış durumda. Bunun sebebini merak edenler için cevap çifte yakın kaynaklardan geldi…

Öncelikle Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio’ya gönül vermeden önce boşanmıştı. Çok genç yaşta bir evlilik yapan ünlü model ünlü bir DJ olan üç yıllık kocası Matteo Milleri’den ayrılmıştı.

Haberin Devamı

ESMER GÜZEL GELDİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ: EVLİLİK HAYALİ YOK

Onu tanıyanlar Vittoria Ceretti’nin yakın zamanda bir kez daha nikah masasına oturmaya niyetli olmadığını söylüyor. Yani İtalyan güzel sevgilisi Leo’ya evlilik konusunda iç baskı yapmıyor. Bu, ilişkinin devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri.

Bu ilişkinin Vittoria Ceretti'nin yaşının "büyümesine" rağmen bitmemesinin nedenleri masaya yatırıldı

Gerçekten de, DiCaprio'nun Blake Lively ve Camila Morrone gibi aktrisler ve Nina Agdal ve Gisele Bündchen gibi modellerle yaşadığı bunca bilinen ilişkisine rağmen evliliğe asla yanaşmadığı bir gerçek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir başka güzelle kaçamak yaptığı söyleniyordu… İhanet iddialarına el ele cevap verdiler Haberi görüntüle

ONU HİÇBİR KONUDA ZORLAMIYOR; NE KISKANÇLIK VAR NE DE BAŞKA BİR KAVGA

Bir yandan da Vittoria Ceretti’nin Leonardo DiCaprio’ya genel olarak hiçbir konuda baskı yapmadığı, onun yoğun programına ve kimi zaman kendi başına zaman geçirme alışkanlığına uyum sağladığı ve hep rahat bıraktığı da söyleniyor.

İlişkisi konusunda mecburiyet hissetmek yerine sadece gönlünce davranabilen ve hiç kıskançlık yapmayan Vittoria Ceretti’yle birlikte Leonardo DiCaprio güzel modele gün geçtikçe daha çok bağlanıyor söylenenlere göre.

ÜNLÜ MODEL KARİYERİNİ AŞKININ ÖNÜNE KOYDU

Zaten Vittoria Ceretti de aşkını kariyerinin önüne koymayan bağımsız ve güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Onun için Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi olmak çok gerilerde kalan bir sıfat. İşinde başarılı olup adından söz ettirmekse birincil gelen konu.

Vittoria Ceretti'nin Leo'ya ne evlilik ne de başka bir konuda baskı yaptığı, onu olduğu gibi kabul edip zorlamadığı, kendisinin de bu aşkı kariyerinin önüne asla geçirmediği söyleniyor

Haberin Devamı

Leonardo DiCaprio’yu tanıyanlar bu ilişki için "Vittoria, şimdiye kadar sahip olduğu en gerçek kız arkadaş ve ona gerçekten sevildiğini hissettiriyor. İkisinin de sahip olduklarını takdir ettiğini görebiliyorsunuz” diyorlar.

ANNESİ DE GELİN ADAYINA HAYRAN: BELKİ DE TORUN HASRETİ DİNECEK

Leonardo DiCaprio’nun ailesi de Ceretti'ye hayran. Ünlü oyuncu çok yakın bir ilişkisi olan 82 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken'i çoktan sevgilisiyle tanıştırdı ve onun da onayını aldı.

Vittoria Ceretti Leo'nun annesinin kalbini de fethetti

Annesi, tek çocuk olan oğlu Leo’nun hayatında vazgeçmek istemediği bir ilişkisi olmasından çok memnun çünkü böylece torun sevme hayalinin gerçek olacağına inancı giderek artıyor…

Haberin Devamı