Adı nice güzelle yan yana yazıldı ama kalbi boş kaldı: Ben böyle iyiyim, aşk defteri kapandı

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Son iki senedir adı cimriye çıkan, eski eşi tarafından ihanete uğradığı imalarıyla çok konuşulan, en sonunda da tüm bu “dertlerden” kurtulup ferah bir nefes almayı başaran yıldız ismin adı sürekli gösteri dünyasının ünlü kadın yıldızlarıyla yan yana yazılmaya başladı.

70 YAŞINI DÜN KUTLADI

Dün 70. doğum gününü başında kovboy şapkası, elinde oyuncak tabancası olan siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak kutlayan Kevin Costner, adı aşk söylentileriyle anılsa da artık ömrünün gönül ilişkileri defterini çoktan kapatmış gibi görünüyor…

Kevin Costner dün 70 yaşına bastı ve çocukken kurduğu kovboyluk hayalinden hiç vazgçemediğini bir kez daha ortaya koydu

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“Doğum günü dilekleri için teşekkür ederim çocuklar. İnanabiliyor musunuz bu çocuk benim. Yürümeye başlar başlamaz kovboy hayatını kovalıyordum ve işte hala yapıyorum. Gözlerimizi hayallerimize diktiğimiz bir yıla daha” daha yazarak hayranlarına seslenen Kevin Costner yeni yaşına kalbinin aşktan yana duran yanı boş ama geri kalanı dolu olarak girdi.

Costner'ın adı boşandıktan sonra birçok ünlü güzelle yan yana yazılsa da usta aktör artık aşk defterini kapatmış

Üç farklı kadından tam yedi çocuk babası olan Kevin Costner’ın adı daha önce de ünlü isimlerle anılmıştı ancak ikinci eşi Christine Baumgartner'dan boşandıktan sonra hem hayranları hem de magazin basını yıldız oyuncuyu Jewel, Sharon Stone, January Jones ve Jennifer Lopez gibi isimlerle duygusal ilişkiler içindeymiş gibi gösterdi.





KALBİ BOŞ AMA ONUN KEYFİ YERİNDE: AŞK MEŞK BUNLAR GERİDE KALDI

Kevin Costner ise tüm bu iddiaların uzağında olgunluk yaşlarını ailesi ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirerek geçirdiğini söylüyor. “Kimseyle ciddi bir ilişki yaşamıyorum, böyle bir ilişkinin de peşinde değilim” diyen Costner onun yalnız kalmasını istemeyen yakınlarına da “Ben böyle iyiyim” diyormuş.

Jennifer Lopez ve Kevin Costner yeni yılı Aspen'de geçirmişti

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Geçtiğimiz haziran ayında katıldığı bir yayında ünlü şarkıcı Jewel ile romantik bir ilişkisi olduğuna dair söylentileri yalanlayan Costner “Jewel ve ben arkadaşız. Hiçbir zaman çıkmadık. O özel biri ve bu söylentilerin arkadaşlığımızı mahvetmesini istemiyorum çünkü sahip olduğumuz şey bu” demişti. Usta oyuncunun kalbinde artık sadece çocuklarına yer var

SHARON STONE VE JENNIFER LOPEZ…

Usta aktörün adı geçen yılın sonlarında bir kaynağın InTouch'a aralarında “kıvılcımlar uçuştuğunu” ve Kasım ayındaki Governors Ödülleri'nde “numara alışverişinde bulunduklarını” söylemesiyle Sharon Sharon’la da anılmıştı.

Costner'ın bir ara Mad Men dizisinin yıldızı January Jones'la aşk yaşadığı da söylendi

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Böyle bir yakınlaşma yaşandı mı bilinmez ancak Sharon Stone da o dönemde Kevin Costner’ı epeyce övmüş ve hem yakışıklılığından hem de kişiliğinden çok etkilendiğini söyleyerek kendisi de dedikoduları alevlendirmişti.

Kevin Costner'ın ilk eşi Cindy Silva ve kızı Lily Costner... Costner ilk eşinden boşanırken de epey yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmış, servetinin büyü bir kısmını kaybetmişti

Kevin Costner en son yeni yıl tatilinde gittiği Aspen’de Jennifer Lopez’le de fotoğraflanmış, kocası Ben Affleck’ten boşanan Lopez ve Costner arasındaki yakınlaşma manşetlere taşınmıştı. Kevin Costner ve Jewel böyle samimi pozlar verseler de çok yakın arkadaş olduklarını iddia ediyorlar

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SON EVLİLİĞİ OLAYLI BİTTİ

40 yaşında Annie, 38 yaşında Lily, 36 yaşında Joe, 29 yaşında Liam, 17 yaşında Cayden, 16 yaşında Hayes ve 14 yaşında Grace adında tam yedi çocuğu olan Kevin Costner Hollywood’un son yıllarda gördüğü en çekişmeli ve en çok konuşulan boşanma davalarından birini yaşamıştı.

Kevin Costner ve 18 yıllık eşi Christine Baumgartner ayrıldıktan sonra mal paylaşımı yapmakta zorlandı ve birbirlerini karşılıklı olarak cimrilikle ve servet avcılığıyla suçladı

Üç çocukları olan Kevin Costner ve 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, 2023’ün mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Bu beklenmedik ayrılık haberinin ardından yaşananlarsa uzun süre akıllardan çıkmayacak cinstendi.

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Çift evlenmeden önce böyle bir ayrılık durumunda yaşanacak karmaşayı önlemek için bir evlilik öncesi anlaşması imzalamıştı. Fakat kâğıt üzerinde her şey açık seçik belli olmasına rağmen aradan geçen zamanda bu boşanma süreci giderek “çirkinleşmeye” başladı.





BOŞANMA KAVGALARI UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK

Kevin Costner, kendisini terk eden ve boşanma davası açan eşi Christine Baumgartner’a, yaşadıkları ortak evi terk etmesi için mahkeme yoluyla ulaştı. Mal paylaşımlarının anlaşmada açıkça yazdığını ifade eden ünlü aktör, sahip oldukları mülklerin hepsinin kendi adına kayıtlı olduğunu, ayrıldığı eşinin bu evlerde hiçbir hak iddia edemeyeceğini söyledi.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner'ın boşanma davaları boyunca birbirleri hakkında söyledikleri şeyler uzun süre unutulmayacak türden...

Mahkeme süreci boyunca Christine Baumgartner yıllardır lüks yaşamaya alıştığını, çocuklarının da başka türlü bir hayata uyum sağlayamayacağını söyleyerek sürekli olarak yüksek tazminatlar ve nafaka taleplerinde bulundu.

MAL KAVGASINDAN SONRA İHANET SUÇLAMALARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bir yıl süren bu süreç boyunca eski eş Kevin Costner’ı “mal kaçırmakla”, usta aktör ise onu “servet avcısı” olmakla suçladı. Kevin Costner bu arada Christine Baumgartner’ı komşularıyla aşk yaşamakla ve kendisine ihanet etmekle de suçladı.

Christine Baumgartner yasak aşk yaşadığı söylenen komşusuyla birlikteliğine devam ediyor

Çiftin boşanma davası nihayet sonuçlanıp ikisi de kendi yoluna gittikten sonra Christine Baumgartner gerçekten de bu eski komşuyla olan birlikteliğini gözler önüne sererek aşk pozları vermeye başlamıştı…