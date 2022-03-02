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Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti!

#Deha Bilimlier#Aslı Bilimlier#Gülşah Saraçoğlu
Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Buzlar eridi

Şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier’i modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı haberleriyle gündeme gelmiş, çift evleri ayırmıştı.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti

Ünlü şarkıcı eşiyle barıştı. Aslı Bilimlier’i doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı: “Benim; asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine hep beraber.”

Genç sevgiliye sürpriz parti

 Ali Ağaoğlu, mimarlık yapan Bige adlı genç sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti
Tayfun Topal’ın mekanı Ginza’da bir parti organize eden işadamı, tuttuğu özel locada yakın dostlarını ağırladı. Ağaoğlu’nun sevgilisini yakın dostlarıyla tanıştırması, ‘bu ilişki ciddi’ şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

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 Hollywood’un reklam yüzü 

Burcu Kıratlı, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Spor çıkışı yemeğe geldiğini söyleyen oyuncu muhabirlerle sohbet etti.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti
Heyecanlı olduğunu belirten Kıratlı, “Beni artık spor göreceksiniz. Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum. Ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Orta Doğu ve Amerika’da yayınlanacak bir reklam filmimiz var.” (Deniz BOY)

Diyete karşıyız

Grup çalışmalarının yanı sıra mutfaklarında yarattıkları hafif lezzetlerle pek çok kişiye ulaşan Şeyda Coşkun ve Tuğba Coşkun, Formsante dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti

Fit vücutlarıyla ve sağlıklı yaşam tarzlarıyla dikkat çeken kardeşler, diyete karşı olduklarını söyledi: “Biz diyet kelimesinden çok hoşlanmıyoruz. Şok diyetler yapıp, hızlı kilo verilmesi yerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek en doğrusu.”

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 Sevgilisine bilgi verdi

Oyuncu arkadaşlar Birkan Sokullu ve Serkan Keskin önceki gün Armutlu’daki bir restoranda yemek yedi.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti

Sokullu, restorana girerken sevgilisi Eda Gürkaynak’ı telefonla arayarak mekana vardıklarını haber verdi. Aracından iner inmez sevgilisiyle telefonda konuşan oyuncu, sorularıysa yanıtsız bıraktı.  (Deniz BOY)

Aile saadeti

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in Leyla’sı Aslı Orcan ve kendisi gibi oyuncu eşi Yetkin Dikinciler önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı... Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz bitti

İzin günlerinde kızları Lal ile dolaşmaya çıktıklarını ifade eden çift, objektiflere aile pozu verdi. (Behlül AYDIN)

 

 

 

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#Deha Bilimlier#Aslı Bilimlier#Gülşah Saraçoğlu

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