×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Güncelleme Tarihi:

#Bıll Gates#Melinda Gates#Jeffrey Epstein
Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:22

Hollywood ünlülerinden milyarder iş insanlarına, sosyeteden kraliyet ailelerine kadar her yere sızan ve ortalığı ayağa kaldıran Epstein dosyalarının yarattığı deprem devam ediyor. Dosyalarda adı geçen Bill Gates de sonunda evliliğini bitiren bu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Bill Gates, boşanmasından yaklaşık beş yıl sonra yaptığı açıklamada eski eşi Melinda French Gates'i aldattığını itiraf etti.

Wall Street Journal'a konuşan Microsoft kurucusu 70 yaşındaki milyarder iş insanı 27 yıllık evlilikleri boyunca iki Rus kadınla "ilişkisi olduğunu" kabul etti.

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Vakfındaki çalışanlarına yönelik bu açıklamada "Biri, briç etkinliklerinde tanıştığım bir Rus briç oyuncusuyla, diğeri ise iş faaliyetleri aracılığıyla tanıştığım bir Rus nükleer fizikçiyleydi" diyen Bill Gates onlardan bu yaşananlar için özür diledi.

Bill Gates bu özrü dilerken hem pedofil Jeffrey Epstein ile olan bağları için hem de karısına olan ihaneti için konuşuyordu.

Haberin Devamı

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Ünlü milyarder özellikle Epstein ile ABD ve yurt dışında seyahat ederken "yasadışı hiçbir şey yapmadığını" ve "yasadışı hiçbir şey görmediğini" ısrarla belirtti.

Çalışanlarına, "Açık olmak gerekirse, kurbanlarla, onun etrafındaki kadınlarla asla vakit geçirmedim" diye açıklama yapan Bill Gates eski eşi Melinda için de onu överek "Melinda Epstein meselesine her zaman biraz şüpheyle yaklaştı" dedi.

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Ünlü iş insanı eski karısı Melinda'yı aldattığı kadınların isimlerini açıklamadı; ancak Wall Street Journal, Mayıs 2023'te Epstein'ın Bill'i, 2010 yılında tanıştığı briç oyuncusu Mila Antonova ile olan evlilik dışı ilişkisi nedeniyle tehdit ettiğini iddia etti.

Bill ve Melinda 1994'te evlendiler ve üç çocukları oldu: Jennifer (29), Rory (26) ve Phoebe (23).

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Haberin Devamı

2021'de ayrıldıklarında, Bill Gates basın temsilcisi aracılığıyla "neredeyse 20 yıl" önce onu bir Microsoft çalışanıyla aldattığını itiraf etmişti.

Ertesi yıl, Melinda "CBS Sunday Morning" programında eski kocasının birlikte oldukları süre boyunca birden fazla ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusundan kaçındı ve "Bunlar Bill'in cevaplaması gereken sorular," diye espri yaptı.

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Bill, aynı yıl Savannah Guthrie ile yaptığı "Today" programındaki bir röportajda sadakatsizlikle ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. NBC sunucusuna, "Elbette hatalar yaptım ve sorumluluğu üstleniyorum," diyerek gizemli bir şekilde yanıt verdi, daha fazla ayrıntıya girmedi.

Haberin Devamı

Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Bill Gates o zamandan beri merhum CEO Mark Hurd'ün dul eşi Paula Hurd ile birlikte. Eski eşi Melinda Gates de bir süredir iş insanı Philip Vaughn ile romantik bir ilişki yaşıyor.

Gözden Kaçmasın100 milyar dolar serveti var, çocuklarına neredeyse hiç para bırakmayacak: Kendileri çalışıp kazansın100 milyar dolar serveti var, çocuklarına neredeyse hiç para bırakmayacak: Kendileri çalışıp kazansın!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bıll Gates#Melinda Gates#Jeffrey Epstein

BAKMADAN GEÇME!