Adı Epstein dosyalarında geçiyordu… Bill Gates’ten itiraf ve özür geldi: Sadece karımı aldattım, suç işlemedim

Bill Gates, boşanmasından yaklaşık beş yıl sonra yaptığı açıklamada eski eşi Melinda French Gates'i aldattığını itiraf etti.

Wall Street Journal'a konuşan Microsoft kurucusu 70 yaşındaki milyarder iş insanı 27 yıllık evlilikleri boyunca iki Rus kadınla "ilişkisi olduğunu" kabul etti.

Vakfındaki çalışanlarına yönelik bu açıklamada "Biri, briç etkinliklerinde tanıştığım bir Rus briç oyuncusuyla, diğeri ise iş faaliyetleri aracılığıyla tanıştığım bir Rus nükleer fizikçiyleydi" diyen Bill Gates onlardan bu yaşananlar için özür diledi.

Bill Gates bu özrü dilerken hem pedofil Jeffrey Epstein ile olan bağları için hem de karısına olan ihaneti için konuşuyordu.

Ünlü milyarder özellikle Epstein ile ABD ve yurt dışında seyahat ederken "yasadışı hiçbir şey yapmadığını" ve "yasadışı hiçbir şey görmediğini" ısrarla belirtti.

Çalışanlarına, "Açık olmak gerekirse, kurbanlarla, onun etrafındaki kadınlarla asla vakit geçirmedim" diye açıklama yapan Bill Gates eski eşi Melinda için de onu överek "Melinda Epstein meselesine her zaman biraz şüpheyle yaklaştı" dedi.

Ünlü iş insanı eski karısı Melinda'yı aldattığı kadınların isimlerini açıklamadı; ancak Wall Street Journal, Mayıs 2023'te Epstein'ın Bill'i, 2010 yılında tanıştığı briç oyuncusu Mila Antonova ile olan evlilik dışı ilişkisi nedeniyle tehdit ettiğini iddia etti.

Bill ve Melinda 1994'te evlendiler ve üç çocukları oldu: Jennifer (29), Rory (26) ve Phoebe (23).

2021'de ayrıldıklarında, Bill Gates basın temsilcisi aracılığıyla "neredeyse 20 yıl" önce onu bir Microsoft çalışanıyla aldattığını itiraf etmişti.

Ertesi yıl, Melinda "CBS Sunday Morning" programında eski kocasının birlikte oldukları süre boyunca birden fazla ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusundan kaçındı ve "Bunlar Bill'in cevaplaması gereken sorular," diye espri yaptı.

Bill, aynı yıl Savannah Guthrie ile yaptığı "Today" programındaki bir röportajda sadakatsizlikle ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. NBC sunucusuna, "Elbette hatalar yaptım ve sorumluluğu üstleniyorum," diyerek gizemli bir şekilde yanıt verdi, daha fazla ayrıntıya girmedi.

Bill Gates o zamandan beri merhum CEO Mark Hurd'ün dul eşi Paula Hurd ile birlikte. Eski eşi Melinda Gates de bir süredir iş insanı Philip Vaughn ile romantik bir ilişki yaşıyor.