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Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

#Adele#Direk Dansı#Striptiz Kulübü
Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

Önceki akşam gerçekleşen Brit ödülleri gecesine damgasını vuran Adele şaşırttı. Ünlü şarkıcı gittiği gece kulübünde, üzerinde bulunan 3 Bin Euro'luk takımı çıkartıp sütyenine kadar soyundu. Sonra da direk dansı yaptı.

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HERKESİ ŞOKE ETTİ
Önce fazla kilolarından kurtulup boşanması ardından Las Vegas'taki gösterisinin son anda iptali en son olarak da Britt gecesinde kazandığı ödüllerle konuşulan şarkıcı Adele, Londra'da gittiği gece kulübünde herkesi şoke etti.

Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

PAHALI CEKETİNİ ÇIKARDI
Üzerindeki giysileri çıkarıp bir tek sütyeniyle kalan Adele, bir de striptiz kulübünde direk dansı yaparak o gece orada bulunanları iyice şaşırttı. Şarkıcının bu ilginç gösterisi sırasında çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

ÖNCE ŞARKI SÖYLEDİ SONRA DİREK DANSI YAPTI
33 yaşındaki bir çocuk annesi Adele, önce sahnenin yakınındaki özel bölümden yapılan direk dansı yarışmasını izledi. O sırada It's Raining Me adlı şarkıya eşlik ederken de üzerindeki şık ve pahalı takım elbisenin ceketini çıkarıp bir tek sütyeniyle kaldı. Sonra ısrarlara dayanamayıp sahneye çıkıp bir de direk dansı yaptı. 

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Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

 

GÖSTERİSİ SON ANDA İPTAL EDİLDİ
Adele geçen haftalarda da Las Vegas'taki şovunun iptal olmasıyla gündeme gelmişti. ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde başlamasına birkaç gün kalan şovun iptal edildiğini anlatmıştı. Tam beş yıl sonra ilk canlı sahne performansı için gün sayan ünlü şarkıcı Adele'in hevesi kursağında kaldı. Ekibinin yarısı koronavirüse yakalandığı için Las Vagas turnesini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hayranlarından özür diledi. Konsere 24 saat kala iptal kararını duyuran şarkıcı o anlarda gözyaşlarını da tutamadı.

Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

'ÇOK ÜZGÜNÜM AMA GÖSTERİ HAZIR DEĞİL'
Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan 33 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında paylaştığı videoda şunları söyledi: "Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı Covid'e yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı" dedi. Eğer plan uygulanabilseydi Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace Colosseum'da 21 Ocak'tan başlayarak 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti.

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Adele dayanamadı, sütyenine kadar soyundu

Adele bu yıl Brit Ödülleri'nden üç heykelcikle evine döndü. 

 

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#Adele#Direk Dansı#Striptiz Kulübü

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