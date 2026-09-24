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Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz!

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#Taylor Lautner#Anne Baba Olan Ünlüler#Alacakaranlık Serisi
Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 07:45

Mart ayının sonunda bir bebekleri olacağını duyuran ünlü çift anne baba oldu ve kızlarının doğumunu tatlı bir fotoğrafla yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla müjdeledi.

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Alacakaranlık film serisinin yıldızı ünlü oyuncu Taylor Lautner ve eşi Tay Lautner, ilk çocukları olan kızlarını kucaklarına alarak resmen anne-baba oldular.

Çift, dün Instagram'da paylaştıkları ve yeni doğan bebeklerinin yer aldığı fotoğrafa, "Tatlı küçük Lenny'mizi (Lennon Taylor Lautner) seve seve bir hafta geçti (16.09.2026)" notunu düştü.

Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz

34 yaşındaki "Twilight" (Alacakaranlık) yıldızı ve 29 yaşındaki eşi, bebek bekledikleri haberini mart ayında duyurmuştu.

Aynı zamanda adaş olan çift, bu paylaşımda Taylor Lautner eşi Tay'in büyüyen karnını öperken çekilmiş bir Instagram fotoğrafının altına, "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir ki?" yazmıştı.

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Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz

İkili, sonraki ay kız bebek beklediklerini öğrendikleri ana ait ultrason görüntüleri paylaşmıştı.

Bir hemşire olan Tay Lautner bebeğin cinsiyeti konusunda özel bir tercihi olmadığını belirtse de katıldığı bir yayında dinleyicilerine eşinin "gerçekten" bir kız bebek istediğini söylemişti.

Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz

Ağustos ayındaki yayında kocası için "O tam bir 'kız babası' tipi. Hep kız çocukları olsun istiyor." diyen Tay Lautner bebek isimleri listelerinde kocasıyla ortak adları "Taylor" isminin de yer aldığını itiraf etmişti.

Tay ayrıca, "Eğer bebeğime Taylor adını vermezsem, internet dünyası resmen beni aforoz edecekmiş gibi hissediyorum. İnsanların tepkisini çekeceğim kesin. Ama ben de diyorum ki: 'Arkadaşlar, gerçekten o ismi ister miydiniz?'" demişti.

Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz

"Eskiden hep şakalaşırdık; eğer bir erkek çocuğumuz olursa adını Taylor koyar ve ona T.J. diye seslenirdik."

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Tay ve Taylor, bir önceki yıl Taylor'ın kız kardeşi aracılığıyla tanıştıktan sonra 2018'de flört etmeye başlamışlardı.

Taylor, Kasım 2021'de hemşire olan sevgilisine evlenme teklif etmiş ve onun "evet" demesinin "tüm dileklerini gerçeğe dönüştürdüğünü" Instagram üzerinden büyük bir coşkuyla paylaşmıştı.

Adaş aşıklar ilk bebeklerini kucaklarına aldılar: Artık üç kişilik bir aileyiz

Ünlü çift bir yıl sonra, 2022’de evlendi. Kasım 2025'te evlilik yıl dönümlerini kutlarken, damat Instagram takipçilerine, "Geride üç yıl bıraktık. Hâlâ bulutların üzerindeyim" demişti.

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#Taylor Lautner#Anne Baba Olan Ünlüler#Alacakaranlık Serisi

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