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Adana Lezzet Günleri'ne davet edilen Haluk Levent yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı: Herkes İstanbul'da ben Adana'da!

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#Haluk Levent#İstanbul#Adana
Adana Lezzet Günlerine davet edilen Haluk Levent yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı: Herkes İstanbulda ben Adanada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 11:45

Sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından 'Adana Lezzet Günleri' organizasyonuna davet edildi. Uçağa atlayıp Adana'ya giden Levent, etkinliğin İstanbul'da olduğunu öğrendi.

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Adana Valisi Süleyman Elban, sanatçı Haluk Levent’i 'Adana Lezzet Günleri' için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Davet üzerine Adana’ya giden Levent kahvaltı adresini öğrenmek için valiyi aradı. Vali Elban ile görüşen ünlü sanatçı etkinliğin İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrendi.

Tek başına Adana'da kalan Haluk Levent, güldüren yanlış anlaşılmayı takipçileriyle paylaştı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim.

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Ortaköy’de.

-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya.”

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