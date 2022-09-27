Adana Lezzet Günleri'ne davet edilen Haluk Levent yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı: Herkes İstanbul'da ben Adana'da!

Haberin Devamı

Adana Valisi Süleyman Elban, sanatçı Haluk Levent’i 'Adana Lezzet Günleri' için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Davet üzerine Adana’ya giden Levent kahvaltı adresini öğrenmek için valiyi aradı. Vali Elban ile görüşen ünlü sanatçı etkinliğin İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrendi.

Tek başına Adana'da kalan Haluk Levent, güldüren yanlış anlaşılmayı takipçileriyle paylaştı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim.

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Ortaköy’de.

-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya.”