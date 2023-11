Kızlarım beni kamera karşısında o halde görmekten nefret ediyor... Ama karım için sorun değil: Bırakın babanız öpüşsün!

Haberin Devamı

'BENİ ÖPÜŞÜRKEN GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORLAR'

Ama bir de bu ünlülerin gerçek hayatları yani aileleri var. Onlar da bu filmleri ya da dizileri izliyorlar. Gördükleri bazı sahneler de hoşlarına gitmeyebiliyor. İşte bunun bir örneğini de ünlü oyuncu itiraf etti.

Yıllar boyunca farklı projelerde rol alan oyuncu, iki kızının kendisini rol arkadaşlarıyla yakınlaştığı romantik sahnelerde izlemekten nefret ettiğini söyledi.

Bu ünlü oyuncu, bugüne kadar birçok farklı projede kamera karşısına geçen Adam Sandler. 57 yaşındaki oyuncu, artık büyüyüp gençlik dönemlerini yaşayan iki kızı 17 yayındaki Sadie ile 15 yaşındaki Sunny'nin kendisini, rol aldığı filmlerde öpüşürken görmekten nefret ettiğini söyledi.

KARISI SORUN ETMİYOR

Jennifer Hudson'ın kendi adını taşıyan sohbet programına konuk olan Sandler, "Kızlarım ben senaryo gereği birini öpmek zorunda kaldığımda bundan pek heyecan duymuyorlar. Karım onlara 'Bunda sorun yok... Bu babanızın işinin bir parçası. Bırakın babanız öpüşsün' diyor" dedi.

Bu şekilde de karısı ile kızlarının bu konudaki yaklaşım farkına dikkat çekti.

Sandler'ın söylediğine göre büyük kızı Sadie son dönemde artık bu konudan çok da rahatsız olmamaya başladı. Ama küçük kızı Sunny katı fikrini değiştirmiş değil.





Adam Sandler bugüne kadar Just Go With It adlı yapımda Jennifer Aniston ile Spanglish adlı filmde Tea Leoni ile Uncut Gems'te de Julia Fox ile benzer sahneler için kamera karşısına geçti.





BÜYÜK KIZININ TAVRI BİRAZ YUMUŞADI

Büyük kızı Sadie'nin tavrının yumuşamış olmasına rağmen küçük kızının ne zaman böyle bir sahnesini görse hemen annesine girip "Onları izlemelisin. Bu iyi değil ve ben bundan hoşlanmıyorum" dediğini anlattı.

Aslına bakılırsa Sadie ve Sunny, hem gösteri dünyasının içine doğdukları için hem de artık usul usul bu alanda kamera arkasında çalışmaya başladıklarından olup bitene hiç yabancı değiller.

Sandler'ın söylediğine göre ikisi de eğlence dünyasına girmekten mutlu. Ama gelecek kariyerleri konusunda bir karar vermiş değiller tam anlamıyla.

Sandler'ın söylediğine göre büyük kızı Sadie bu işin eğitimini almak istiyor. Küçük kızı da eğlence dünyasında kariyer yapmaya eğilimli. Sandler bu konuyu "Bakalım neler olacağını göreceğiz " diyerek özetledi.

Adam Sandler, 2003 yılından bu yana Jackie Sandler ile evli.