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Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç'tan tepki: Adam ruh hastası

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç'tan tepki: Adam ruh hastası
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Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür’le Etiler’de market alışverişi yaparken görüntülendi.

Ünlü popçu, eski eşi Chloe Loughnan’la arasındaki nafaka krizi sorulunca “Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok” dedi. Ortaç’a Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar da soruldu. “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” diyen şarkıcı, “Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını.”

Serdar Ortaçtan tepki: Adam ruh hastası


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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