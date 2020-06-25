MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAcun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest!
GeriMagazin Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 25.06.2020 - 19:44,Son Güncelleme:

Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest!
Abone Olgoogle-news

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da elenen ve ailelerini çok özleyen Mert Öcal ve Ersin Korkut için büyük bir jest geldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor programında elenen yarışmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle adada kalmak zorunda kalmışlardı. Elenen yarışmacılar, Acun Medya ekibinin kaldığı adada hayatlarına devam ediyorlar. Ünlüler takımından elenen ünlü oyuncular Mert Öcal ve Ersin Korkut ise bu durumdan çok sıkıldıklarını ve ailelerine olan özlemleri nedeniyle durumu Acun Ilıcalı'ya aktarıp Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtince Ilıcalı'dan iki oyuncuya büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, iki oyuncu için özel jet kiralayarak Miami'ye gönderirken buradan da THY ile Türkiye gelmeleri için gerekli işlemleri yaptığı bildirildi. Öcal ve Korkut'un cuma günü İstanbul'da olmaları bekleniyor.

 

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle