Acun Ilıcalı'nın yeni sürat teknesi

Ünlü televizyoncu önceki gün Çeşme’de yeni sürat teknesiyle ilk kez görüntülendi. Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nu da alarak deniz turuna çıktı. Ünlü televizyoncunun keyifli anları objektiflere yansıdı.Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı: Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok.





