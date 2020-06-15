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Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın yeni sürat teknesi

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Acun Ilıcalı'nın yeni sürat teknesi
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PANDEMİ süresince Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı, aylar sonra Türkiye’ye dönüp Çeşme’deki yazlığına gitmişti.

Ünlü televizyoncu önceki gün Çeşme’de yeni sürat teknesiyle ilk kez görüntülendi. Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nu da alarak deniz turuna çıktı. Ünlü televizyoncunun keyifli anları objektiflere yansıdı.Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı:  Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok.

Acun Ilıcalının yeni sürat teknesi


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