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Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın dost acısı

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Acun Ilıcalı'nın dost acısı
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün yakın bir arkadaşının vefatıyla sarsıldı.

Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ilıcalı, eski dostuna bu sözlerle veda etti:

İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın..

 

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