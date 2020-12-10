Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Levent Bozkurt kimdir?

event Bozkurt'ujn vefatı ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımında bulundu. Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Levent Bozkurt kimdir?

Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami’de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. Levent Bozkurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.