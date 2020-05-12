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Acun Ilıcalı'dan 'Türkiye'ye dönüş' açıklaması
'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.
Ilıcalı, konuyla ilgili Twitter sayfasında açıklama yaptı:
"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..."
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