MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAcun Ilıcalı'dan 'Türkiye'ye dönüş' açıklaması
GeriMagazin Acun Ilıcalı'dan 'Türkiye'ye dönüş' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 12.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan 'Türkiye'ye dönüş' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acun Ilıcalı'dan 'Türkiye'ye dönüş' açıklaması
Abone Olgoogle-news

'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Ilıcalı, konuyla ilgili Twitter sayfasında açıklama yaptı:

"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..."

Acun Ilıcalıdan Türkiyeye dönüş açıklaması

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle