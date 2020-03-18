Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz

Veda konuşması yapan Tayfun Erdoğan, ‘Survivor bana o kadar çok şey kattı ki, burada söyleyemeyeceğim bazı şeyleri gidince yapacağım. Çok düşündüm, düşünmek için fırsatım oldu. Özlem ne demekmiş bu bir kez daha anladım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim’ açıklamasını yaptı.

Tayfun Erdoğan için yorumda bulunan Acun Ilıcalı ise; ‘Seni burada tanıdım, çok sevdim. Efendi, çok iyi niyetli, temiz kalpli bir kardeşimizsin. Ben babamı genç yaşta kaybettim. Onun yokluğunu çok hissettim hayatım boyunca annemle beraber. Senin de bu konudaki özlemini biliyorum. Belki de vesile oluruz. Şu anda benim gördüğüm, arkadaşımız fazlasıyla sevilmeyi hak ediyor. İnşallah bizim de bir etkimiz olur ve belki de hasret olduğun ‘baba-oğul’ ilişkisine kavuşabilirsin bu konuda kalbim seninle olacak.’ ifadelerini kullandı.