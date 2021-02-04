Acun Ilıcalı'dan duygusal Emel Yontuç mesajı... Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç hayatını kaybetti

Emel Yontuç'un fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.

ESAT YONTUÇ KİMDİR?

Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olmasının yanı sıra projelerinde yer alan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programın kamera arkasında yer aldı.

Esat Yontunç , TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.