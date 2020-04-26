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Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı yüzündeki o şişliğin nedenini ilk kez anlattı

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorununu ilk kez anlattı.

2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Ilıcalı, göz bölgesindeki  o şişliğin nedenini anlattı: İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu.

 

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