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Acun Ilıcalı yüzündeki o şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorununu ilk kez anlattı.
2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.
Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı: İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu.
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