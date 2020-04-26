Acun Ilıcalı yüzündeki o şişliğin nedenini ilk kez anlattı

2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı: İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu.