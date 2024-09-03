Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor... Davetiyede dikkat çeken detay!

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Acun Ilıcalı, 4’üncü kez nikâh masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yarın dünyaevine girecek.

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek düğün için Acun Ilıcalı hazırlıkları tamamladı. Her şeyin dört dörtlük olmasını isteyen Ilıcalı, aile dostlarını ve yakın arkadaşlarını düğüne davet etti.

Evlenmelerine sayılı saatler kalan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu.

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.

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Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.” Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözlerden kaçmamıştı.

3 KEZ ‘EVET’ DEDİ

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz’laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017’de Şeyma Subaşı ile nikâh masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.

Ünlülerin düğünleri, gelinlikleri derken son zamanlarda davetiyeleri de merak konusu oldu. Kimi karikatürünü çizdirdi, kiminin de tercihi sadelikten yana oldu! İşte ünlü isimlerin düğün davetiyeleri...

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç

Yılın düğünü olarak lanse edilen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ünlü isimlerin akın ettiği bir törenle nikah masasına oturdu. Demet Özdemir düğünde üç farklı gelinlik giydi. Günlerce konuşulan gecenin davetiyesi de dikkat çekiciydi. Çift silüetlerinin yer aldığı bir davetiye tercih etti. Çiftin mutluluğu kısa sürdü. Çok konuşulan birliktelik anlaşmalı olarak bitti.

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Hakan Baş - Bensu Soral

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş’ın düğünü, 2018’in Eylül ayında yapılmıştı. Bensu Soral; Tuvanam imzalı gelinliği, saçı ve makyajı ile modacılardan tam puan almıştı! Çiftin düğününe yaklaşık 500 kişi katılmıştı.

Düğün mekanı olarak oteli tercih etmişlerdi. Konuklarını ise bu mekana gayet sade bir davetiye ile çağırmışlardı. Davetiyelerinin üzerindeki cümlede bile sadelikten yana oldular. Üst kısımdaki renkli B & H harfleri de davetiyeye daha modern bir görüntü kazandırmıştı.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

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Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in görkemli düğünü günlerce konuşulmuştu. Çift, 2017 senesinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmişti. Fahriye Evcen’in kendisinden daha önce evlenen Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzer bir model giymesi de tartışmalara yol açmıştı.

Çift, düğün davetiyesi olarak sade bir model seçmişlerdi. Davetiyenin üst kısmındaki “Love is all” cümlesi de dikkat çekici detaylardan biri olmuştu.

Ali Atay - Hazal Kaya

2019 yılının başında gerçekleşen ve magazin dünyasına damga vuran bir düğün olmuştu onlarınki! Hazal Kaya’nın gelinliği, Ali Atay’ın dansı derken günlerce bu ünlü çiftin evliliği konuşulmuştu.

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Çift, düğünlerini otelde yapmıştı. Davetiye seçimleri de otelin sadeliği ve şıklığıyla bir bütün oluşturmuştu. Davetiyenin üzerindeki geometrik çizgilerin de trendler arasında yer aldığını buraya not düşelim.

Emre Yetkin - Burcu Biricik

Son yılların en sempatik çiftlerinden birinden bahsedeceğiz şimdi. Burcu ve Emre çifti, düğün boyunca bitmeyen enerjileri ve güler yüzleri ile 2016 senesinin en keyifli düğünlerinden birini düzenlemişlerdi.

Oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, kır düğünü yapmışlardı. Balonlar, çiçekler, fotoğraf köşeleri… Düğün mekanı çiftin tarzını bu kadar yansıtırken, davetiyenin de esprili bir havası olmalıydı.

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Ünlü çift, “50 İlk Öpücük” filminin afişini kendilerine uyarlayıp, ortaya müthiş bir davetiye modeli çıkarmışlardı...

Atakan Koru - Azra Akın

Azra Akın ve Atakan Koru, Edirne’deki bir kır lokantasının bahçesinde, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı mütevazı bir düğün yapmışlardı. Trakya’ya özgü konsepte sahip olan düğünde bolca dans edilmişti!

Ünlü çift, davetlileri adına Darüşşafaka’ya bağış yapmışlardı. Davetiyelerinde de bunu belirtmeleri, konuklarının duyarlılığını arttırmıştı.

Timur Acar - Eda Özerkan

Ünlü oyuncular Timur Acar ve Eda Özerkan, 2016 yılında Çubuklu Hayal Kahvesi’nde evlenmişlerdi. Çiftin kendine özel dansı ve güzel enerjisi sayesinde keyifli bir organizasyon olmuştu.

Çift, davetiyelerinde kendi karikatürlerine yer vermişlerdi. Davetiyelerindeki şu cümleler de dikkat çekiciydi: "Yol arkadaşınızı seçebildiyseniz, sevincinizi tüm sevdiklerinizle paylaşmak istersiniz. Yanımızda olmak ya da olmamak... İşte bütün mesele bu!"

Anıl Altan - Pelin Akil

Pelin ve Anıl çifti, 2016 senesinde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girmişlerdi. Davetlilerinin büyük bir kısmını nikah dairesine davet etmişlerdi. Sonraki günlerde de sadece yakın çevrelerini davet ettikleri bir eğlence düzenlemişlerdi.

Ünlü çift, davetiyelerinde çocukluk fotoğraflarına yer vermişlerdi. Çift şimdi iki kızıyla mutlu bir hayat sürüyor.