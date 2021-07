Acun Ilıcalı: Şeyma nafaka almayı bıraktı

◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...

- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.



◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?

- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.



◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?

- Çok iyi harçlık verirlerdi. Çok sevilirdim. Ama annemle babam istediğim her şeyi aldığı için bayram harçlıklarımla ekstra bir şey yapmadım.







ALL-STAR İÇİN DAHA KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRMEDİK



◊ Gelelim bugüne... “Survivor” bu sene tatmin etti mi sizi?

- Fazlasıyla. Bütün “Survivor” tarihinin en yüksek oyları geldi. Çok heyecanlı bir seneydi, birinciyi kimse tahmin edemedi. Bizim tüm tahminler çöktü.



◊ Peki seneye?

- All-star geliyor. Son zamanlarda bazı isimler hakkında “All-star’ı reddetti” tarzında haberler çıkıyor ama biz daha kimseye teklif götürmedik.



◊ Demet Akalın’ın “Survivor” sevdasıyla ilgili bir yazı yazdım geçenlerde. Bence Akalın bugün “hadi” dese iki ayrı “Survivor” takımı çıkarır. Her sene birkaç yarışmacıyla ‘kanka’ oluyor...

- Okudum o yazını. Bence Demet Akalın “Survivor” fan listesinin 1 numarasıdır. Yaşıyor, hep içinde oluyor yarışmanın. Amatör bir bakış açısıyla çok güzel yorumlar yapıyor.







◊ Ben sizi 4 yıldır tanıyorum. Son 2 yıldır çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Sebebi Çağla Altunkaya mı?

- Öyleyim. Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz.



◊ Peki ya Çağla’dan öncesi?

- İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel.



MAÇLAR İÇİN BÜYÜK DELİLİK YAPACAĞIM



◊ İşlere dönelim. Exxen nasıl gidiyor?

- Büyük hayallerle başladık Exxen’e ve hayalleri büyütmeye devam ediyoruz. 1 milyon aboneye dayandık. Çok mutluluk verici bir sayı bu.



◊ Hedef Netflix’i geçmek mi?

- Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez.



◊ UEFA maçları artık Exxen’de yayınlanacak. Nasıl bir stratejiniz var?

- Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım.



◊ Patron çıldırdı...

- (Gülüyor) Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim.



◊ Exxen’de en çok izlediğim program Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar”ı. Açıkçası ben her bölümde Acun Ilıcalı ne zaman çıkacak diye bekliyorum...

- Valla güzel olur ama davet etmedi henüz beni. (Gülüyor)



◊ Nasıl biri Hasan?

- Milyonda bir bulunabilecek insanlardan. Messi, Ronaldo neyse seviyesi oralar. Hasan’ı bir tavsiye üzerine seyrettiğimde onu bilen pek fazla kişi yoktu. İzler izlemez “Bana Hasan’ı bulun” dedim. Hasan’la telefonda konuşup “Neredesin?” diye sordum. “Ankara’dayım” dedi. “Dalaman Havaalanı’na geçeceğim, sana da uçağımı yolluyorum. Orada buluşalım” dedim. Hasan şaşkın tabii... “Tamam abi” dedi ve gece 02.30’da Dalaman’da buluştuk. Bana karşı büyük sempatisi olduğunu gördüm. Hasan’ı transfer etmem 1.5 dakika sürdü. İşin Türk filmi tarafı burada ortaya çıkıyor. Meğer Hasan yıllar önce bizde çalışmış. Ayrılırken babasının rahatsızlığı nedeniyle ben Hasan’a jest yapmışım. Bunu unutmamış. O kadar vefalı ki, bu dönemde zor bulduğumuz bir şey.







DOMİNİK’TE PLAJ VE RESTORAN AÇIYORUM



◊ Dominik’te işletmeciliğe adım attığınızı duydum...

- Kendi çalışanlarımızı mutlu etme projemiz o. Orada şu an 1300 kişiyiz. Sıcağın altında ter döken kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için sürekli projeler üretiyoruz. Dominik’in en güzel plajını açıp Acun Medya çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz.



◊ Bu resmen hayallerde olacak bir şey, değil mi?

- Gurbette o kadar ter döken çalışma arkadaşlarımın bu işin kaymağını da yemelerini istiyorum.

ŞEYMA DURUMU İYİ OLDUĞU ANDA NAFAKA ALMAYI BIRAKTI

◊ Eski eşiniz Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmüyor. Sevgilisiyle ayrılması haber, barışması ayrı haber. Siz neresindesiniz bu olayların?

- Olanlardan bilgim oluyor. Şeyma’yla çok iyi iki arkadaşız. Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: “İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.” Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum.



◊ Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi...

- Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda “Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı” diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana “Şu an paraya ihtiyacım yok” dedi. Zaten onun kafasında “Acun’dan şu kadar para alayım” diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır.



◊ Bildiğim kadarıyla nafaka rekortmenisiniz. Zeynep Hanım’a verdiğiniz nafakayı da biliyoruz...

- Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır.

SAATİM ARTIK 800 BİN EURO

◊ Saatiniz dikkatimi çekti. Bu o meşhur saat mi?

- Bu saat benim için çok doğru bir yatırım oldu. Roberto Mancini adına sınırlı sayıda üretilmiş bir saat bu. Firma kime satacağını seçiyor. İtalya şampiyon olunca saatin değeri de arttı. Şu anda 800 bin Euro civarında. Satacak olsam çok mutlu olurdum ama asla öyle bir düşüncem yok.

MASTERCHEF’İN SİHRİ ÜÇ ŞEF

◊ “Masterchef”ten bahsetmeden olmaz. Sihri ne bu programın?

- “Masterchef” daha önce Türkiye’de denendi, tutmadı. Başka yemek programları denendi, tutmadı. Biz bence çok doğru üç şef bulduk. Bu kadar zirvede olan üç ismin bizim programımızda yer almaları beni çok mutlu ediyor.

“Masterchef”in sihri üç şefimiz.

MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM

◊ Bir Fenerbahçeli olarak Mesut Özil transferinde önemli rol oynadınız ama aslında risk de aldınız bana göre...

- Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak.

DISNEYLAND HAVUZU KURUYORUM

◊ Dominik’te açacağınız beach ve restoran dışarıya açık olacak mı?

- Olacak, evet. Oradan ne kazanırsak... Kafamız o konuda rahat. Çok dert etmiyoruz para kazanma konusunu. Karayip kumunda La Romana’da efsane bir yer yakaladık. Kısa sürede tamamlanacak ve hizmete açılacak. Dominik’te başka bir dünya kurmaya karar verdim. Eve Disneyland havuzu yapıyorum. Tanıdığım tanımadığım bütün çocuklar gelsin ve saatlerce havuzda oynasınlar istiyorum.



◊ Ufak bir “Survivor” parkuru da olacak o zaman?

- Yok, ufak olmayacak. Bayağı büyük bir havuz yapacağım.

