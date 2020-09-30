Acun Ilıcalı'dan Şehrazat'a sert cevap

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın telif haklarını ödemediğini iddia edip 'Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" paylaşımında bulunmuştu.



'Tazminatı işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız'



Acun Ilıcalı, Şehrazat'ın sözlerinin ardından, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR