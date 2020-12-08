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Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı: Melisa'nın Sihirli Annem'i izlediğini görünce...

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Şelale Kadak’ın YouTube programı "Doğruluk mu Cesaret mi?" ye konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında konuştu.

Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, “Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem’i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de 'madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari' dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” dedi.

MELİSA'YA ÇAĞRI YAĞDI
Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu... Bir çok kişi sevdikleri projelerin yeniden çekilebilmesi için Melisa'ya çağrıda bulundu...

Acun Ilıcalı: Melisanın Sihirli Annemi izlediğini görünce...


Acun Ilıcalı: Melisanın Sihirli Annemi izlediğini görünce...

 

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