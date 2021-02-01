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Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin

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Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin
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Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’la evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 31 yaşına girdi. Annesi ve babası, Banu Ilıcalı için sosyal medyada duygusal mesajlar yayınladı.

Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı: “Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Nice mutlu seneleri beraber geçirelim.”

Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı Anne de olsan benim bebeğimsin

Banu Ilıcalı’nın bebeklik fotoğrafını Instagram’da paylaşan Seda Başbuğ da o karenin altına şöyle yazdı: “Sen bir tanecik serçem ve ponponumsun ve anne de olsan benim bebeğimsin. Seni çok seviyorum.” 3 yıl önce Efe Ceyhun’la evlenen Banu Ilıcalı, geçtiğimiz temmuz ayında anne olmuştu.
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı Anne de olsan benim bebeğimsin

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