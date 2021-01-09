Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı ve çocukları hakkında bilgiler

Acun Ilıcalı merak edilen isimler arasında bulunuyor. TV 8’de yakaladığı başarısı ile gündem olan Ilıcalı 1 Ocak’ta Exxen isimli dijital platformu da yayın hayatına soktu. Ilıcalı’nın Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kızı bulunuyor. İşte 29 Mayıs 1969 Edirne doğumlu olan, televizyonculuğa muhabirlik ile başlayan Acun Ilıcalı hakkında bilgiler

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı veya en bilindik adıyla Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 Edirne doğumludur. Aslen Erzurumludur. Türk sunucu, yapımcı ve girişimcidir. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.

Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamıştır. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer almıştır. 2006 yılında program sona ermiştir. 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurmuştur. 2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının;

2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır. 2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurmuştur. 2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başlamış, çalışanlarıyla beraber "Sekiz.com" adlı giyim içerikli İnternet sitesini kurmuş, "MNG Shop" (yeni adıyla Shop90) adlı televizyon kanalına %40 ortak olmuş ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın almıştır (%70 sahibi). 2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır.

2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2011 yılında ₺2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. olmuştur. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yapmıştır. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlatmıştır. 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Shop90 adlı televizyon kanalını kapatarak TV8,5 adlı spor kanalı yayına başlamıştır.

Survivor, O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye güncel olarak yayınlanan programlarıdır. Exxen isimli dijital platformu ise 1 Ocak’ta yayın hayatına başlamıştır.

ÖZEL HAYATI

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiştir. İlk evliliğinden Banu adında bir kızı olmuştur. 1993 yılında Seda Başbuğ ile ayrılmıştır. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasıyla 5.000 Alman markı ödeyerek 2000 yılında 30 günlük askerlik hizmetini tamamlamıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı olmuştur. 12.07.2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır. 18 Eylül 2017'de Şeyma Subaşı ile evlenmiş, daha sonra ayrılmıştır. Acun Ilıcalı şu anda Ayça Çağla Altunkaya ile beraberdir.

BANU ILICALI

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

LEYLA ILICALI

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.

YASEMİN ILICALI

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları Yasemin Ilıcalı 2007 yılında dünyaya geldi. Yasemin Ilıcalı tarzı ile gündem olmuştu.

MELİSA ILICALI

Acun Ilıcalı’nın üçüncü evliliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı 5 yaşında. Melisa Ilıcalı’nın annesi katıldığı yarışma programıyla tanınan ve şimdilerde sosyal medya fenomeni haline gelen Şeyma Subaşı.