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Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı isyan etti: Lütfen MasterChef'e başvurmayın!

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Acun Ilıcalı isyan etti: Lütfen MasterChef'e başvurmayın!
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Acun Ilıcalı, Survivor bittikten sonra başlaması beklenen MasterChef hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Programda yarışmak için yoğun bir talep olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Lütfen başvurmayın" dedi.

Acun Ilıcalı, 'Başıma ilk kez geliyor' diyerek şunları anlattı:

"MasterChef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen MasterChef'e başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın."

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra TV8'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

MasterChef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alması bekleniyor.

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