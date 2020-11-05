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Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:49 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı: Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Acun Ilıcalı: Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum
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Hadise ve Acun Ilıcalı önceki akşam Bebek’te buluştu. İkiliye Ilıcalı’nın yurtdışından gelen misafirleri de eşlik etti.

Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise ile Bebek’te akşam yemeğinde bir araya geldi. İki ünlü isme, Ilıcalı’nın yurtdışından gelen misafirleri de eşlik etti. Yemek sonrası Hadise ve Ilıcalı mekandan birlikte ayrıldı. Ünlü televizyoncu, “Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da görüşüyoruz, kendisinin kalbimdeki yeri farklıdır” dedi.

Kuracağı Exxen adlı dijital platformda Hadise ile ilgili projesi olup olmadığı yönündeki soruları Ilıcalı, “Hadise ile birçok proje düşünüyorum. Exxen’e sevdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Ama bu akşam işten çok dostluğumuzu konuştuk” diye yanıtladı.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu”nda rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, ilişkisi hakkındaki soruları “Sonra konuşuruz” diyerek yanıtsız bıraktı.               

Acun Ilıcalı: Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum

Şortla gelmek olmazdı

Acun Ilıcalı, gündüz saatlerinde yabancı misafirlerini Bebek Balıkçısı’ndan ağırladı. Uzun zaman sonra pantolon giydiği görülen Ilıcalı bu yöndeki sorulara, “Toplantı önemliydi, şortla gelmek olmazdı” yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı: Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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