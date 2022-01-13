Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı, BluTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in üstlendiği "40" programına konuk oldu...



İşte ünlü televizyoncunun açıklamaları:



ESTETİK YAPTIRMADIM

- Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum



-Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te”