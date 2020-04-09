Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Survivor yarışmacıları Nisa ve Sercan sevgili mi?

Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem." ifadelerini kullandı.

Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış arasındaki gerilim ardından kavganın taraflarından Sercan'dan sır açıklaması gelmişti. Sercan kavganın nedenini, ‘Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi’ sözleriyle açıklamıştı. Bahsedilen sırrın Nisa ile ilgili olduğu iddia edildi. Sercan adada kullandığı bardaktaki S ve N harfi iddiaları güçlendirdi.