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Haber Giriş: 03.06.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım

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Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım

Acun Ilıcalı, 52’nci doğum günü kutlamalarını “Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi” notuyla paylaştı.

52 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıcalı’nın yayınladığı fotoğraflarda ailesi ve dostlarının yanı sıra uzun süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya’nın da yer alması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım

Ünlü televizyoncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: “Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler.”

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım


Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri sırasında kızı Banu Ilıcalı ve çalışma arkadaşları İrem Kanan, Bilgin Arslan, Esat Yontuç’la.

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım


Ünlü televizyoncu, kızı Melisa’yla.

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım


Acun Ilıcalı, kızları Leyla ve Yasemin’le...

 

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