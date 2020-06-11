Açılışı Ajda Pekkan yaptı

Etkinliğin ilk konserini Ajda Pekkan verdi. Ünlü sanatçı, performansı sırasında kendilerine bu imkânı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İletişim Başkanlığı’na teşekkür etti. “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her akşam saat 21.00’de İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalında yayınlanacak.