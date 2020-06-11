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Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:40,Son Güncelleme:

Açılışı Ajda Pekkan yaptı

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Açılışı Ajda Pekkan yaptı
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan ve bir ay devam etmesi planlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri” önceki akşam başladı.

 Etkinliğin ilk konserini Ajda Pekkan verdi. Ünlü sanatçı, performansı sırasında kendilerine bu imkânı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İletişim Başkanlığı’na teşekkür etti. “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her akşam saat 21.00’de İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalında yayınlanacak.

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