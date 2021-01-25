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Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Açıklamalar peş peşe geldi... Özcan Deniz'den fotoğraflı yanıt

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Açıklamalar peş peşe geldi... Özcan Deniz'den fotoğraflı yanıt
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ÖZCAN Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasıyla başlayan çekişme devam ediyor.

Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi ile Ercan Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan Deniz, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim.”

Açıklamalar peş peşe geldi... Özcan Denizden fotoğraflı yanıt

Feyza Aktan ise sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve “Tek derdim ve mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır” dedi. Hemen ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı: “Gerisi boş.”

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