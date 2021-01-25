Açıklamalar peş peşe geldi... Özcan Deniz'den fotoğraflı yanıt

Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi ile Ercan Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan Deniz, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim.”



Feyza Aktan ise sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve “Tek derdim ve mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır” dedi. Hemen ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı: “Gerisi boş.”