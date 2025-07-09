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Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

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#Kate Middleton#Prens William#Kral Charles
Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 06:15

İngiliz kraliyet ailesinin gelini, geleceğin kraliçesi Kate Middleton ya da resmi adıyla Galler Prensesi Catherine iki yıl sonra 'taçlı davetlere' muhteşem bir dönüş yaptı.

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Son olarak 2023 yılında Güney Kore Devlet Başkanı ve karısı onuruna verilen resmi yemeğe katılan Kate Middleton, dün gece de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve eşi Brigitte için Windsor Şatosu'nda düzenlenen yemekte yerini aldı.

Kate, geçen yılın son ayında Katar Emiri ve eşinin Londra'ya yaptığı ziyarette karşılama törenine katılmış ancak akşam yemeğine gitmeyerek hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Prenses Kate, dün gece Emanuel Macron ve eşi Brigitte onuruna  düzenlenen yemekte göz alıcı bir elbise içinde yerini aldı.  Böylece kendisini gerçek bir prenses gibi görmek isteyen hayranlarını da mutlu etti.

Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

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MODAYA UYUP SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPTILAR
Kate Middleton ile Prens William, çağın modasına uyup yemek öncesi birlikte çekilen bir fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aslına bakılırsa Kate'in Macron onuruna verilen bu yemeğe katılıp katılmayacağı son saatlere kadar belli değildi... Sadece Kensington Sarayı çalışanlarının dışarıya sızdırdığı "Evet katılıyor" söylentisi vardı.

Resmi yemekten birkaç saat önce Kensington Sarayı bu kez resmi bir açıklama yaparak Galler Prensesi Kate'in yemeğe katılacağını duyurdu.

Hayranları her ne kadar Kate'in iki yıl aradan sonra başında tacıyla bu tür bir etkinliğe katılmasından mutlu olsa da özellikle Instagram paylaşımındaki solgun ve zayıf görüntüsü yine de endişe yarattı.

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Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

GENELLİKLE BEYAZ GİYERDİ... BU KEZ KIRMIZIYI SEÇTİ
Genellikle bu tür etkinliklerde daha pastel tonlarda giyinen Kate, bu kez gayet dikkat çekici bir renk olan kırmızıyı tercih etti.

Middleton bu yemek için yine bir Fransız markası olan Givenchy'yi tercih etti...

2011'deki düğününde giydiği gelinliği de tasarlayan Sarah Burton'ın Givenchy için hazırladığı kırmızı elbiseyi bir gece çantası ile tamamladı Kate.

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Çantanın üzerindeki semboller ise mutluluğu ve yenilenmeyi temsil ediyordu.

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Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

ÜNLÜ TAÇ YİNE BAŞINDAYDI
Kate'in başında ise bu tür etkinliklerde en sık kullandığı, bir zamanlar William'ın annesi Prenses Diana ile özdeşleyen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı taç vardı.

Galler Prensesi, bu ünlü tacı bugüne kadar en az 12 etkinlikte kullandı.

Bu ünlü taç Diana'dan sonra artık Kate ile bütünleşti dense yeridir. Kate'in bu tacı sürekli kullanması Diana'nın hatırasını da canlı tutuyor.

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Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

 
ASIL EV SAHİPLERİ GÖLGEDE KALDI
Her ne kadar Kate Middleton ile Prens William herkesten rol çalsa da yemeğin asıl ev sahipleri Kral Charles ile Kraliçe Camilla'ydı... 160 konuğun katıldığı yemekte Kraliçe Camilla beyaz giyinmeyi tercih etti.

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Görünümünü de Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan bir taçla tamamladı. Buna yine takımın bir parçası olan küpeler ve gerdanlık eşlik etti.

Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne ve kocası Timothy Laurence, Edinburg Dükü Edward ve karısı Düşes Sophie yemeğin dikkat çeken konukları arasındaydı. 

Bu arada Sophie, Anne ve Camilla'nın beyazlara bürünmüş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

Edinburgh Düşesi Sophie ve Prenses Anne beyaz giydi.

 
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#Kate Middleton#Prens William#Kral Charles

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