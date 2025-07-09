Açıklama son anda yapıldı...Nice badireler atlattı... İki yıl sonra kırmızılara bürünüp geri döndü

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Son olarak 2023 yılında Güney Kore Devlet Başkanı ve karısı onuruna verilen resmi yemeğe katılan Kate Middleton, dün gece de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve eşi Brigitte için Windsor Şatosu'nda düzenlenen yemekte yerini aldı.

Kate, geçen yılın son ayında Katar Emiri ve eşinin Londra'ya yaptığı ziyarette karşılama törenine katılmış ancak akşam yemeğine gitmeyerek hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Prenses Kate, dün gece Emanuel Macron ve eşi Brigitte onuruna düzenlenen yemekte göz alıcı bir elbise içinde yerini aldı. Böylece kendisini gerçek bir prenses gibi görmek isteyen hayranlarını da mutlu etti.

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MODAYA UYUP SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPTILAR

Kate Middleton ile Prens William, çağın modasına uyup yemek öncesi birlikte çekilen bir fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aslına bakılırsa Kate'in Macron onuruna verilen bu yemeğe katılıp katılmayacağı son saatlere kadar belli değildi... Sadece Kensington Sarayı çalışanlarının dışarıya sızdırdığı "Evet katılıyor" söylentisi vardı.

Resmi yemekten birkaç saat önce Kensington Sarayı bu kez resmi bir açıklama yaparak Galler Prensesi Kate'in yemeğe katılacağını duyurdu.

Hayranları her ne kadar Kate'in iki yıl aradan sonra başında tacıyla bu tür bir etkinliğe katılmasından mutlu olsa da özellikle Instagram paylaşımındaki solgun ve zayıf görüntüsü yine de endişe yarattı.





GENELLİKLE BEYAZ GİYERDİ... BU KEZ KIRMIZIYI SEÇTİ

Genellikle bu tür etkinliklerde daha pastel tonlarda giyinen Kate, bu kez gayet dikkat çekici bir renk olan kırmızıyı tercih etti.



Middleton bu yemek için yine bir Fransız markası olan Givenchy'yi tercih etti...

2011'deki düğününde giydiği gelinliği de tasarlayan Sarah Burton'ın Givenchy için hazırladığı kırmızı elbiseyi bir gece çantası ile tamamladı Kate.

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Çantanın üzerindeki semboller ise mutluluğu ve yenilenmeyi temsil ediyordu.

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ÜNLÜ TAÇ YİNE BAŞINDAYDI

Kate'in başında ise bu tür etkinliklerde en sık kullandığı, bir zamanlar William'ın annesi Prenses Diana ile özdeşleyen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı taç vardı.

Galler Prensesi, bu ünlü tacı bugüne kadar en az 12 etkinlikte kullandı.

Bu ünlü taç Diana'dan sonra artık Kate ile bütünleşti dense yeridir. Kate'in bu tacı sürekli kullanması Diana'nın hatırasını da canlı tutuyor.

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Her ne kadar Kate Middleton ile Prens William herkesten rol çalsa da yemeğin asıl ev sahipleri Kral Charles ile Kraliçe Camilla'ydı... 160 konuğun katıldığı yemekte Kraliçe Camilla beyaz giyinmeyi tercih etti.

Görünümünü de Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan bir taçla tamamladı. Buna yine takımın bir parçası olan küpeler ve gerdanlık eşlik etti.

Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne ve kocası Timothy Laurence, Edinburg Dükü Edward ve karısı Düşes Sophie yemeğin dikkat çeken konukları arasındaydı.

Bu arada Sophie, Anne ve Camilla'nın beyazlara bürünmüş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Edinburgh Düşesi Sophie ve Prenses Anne beyaz giydi.