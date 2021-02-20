AÃ§Ä±klama aileyi Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±: MonarÅŸi sana deÄŸil, sen monarÅŸiye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun

AÄ°LEYÄ° Ã‡Ä°LEDEN Ã‡IKARDILAR

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n kraliyet ailesine geri dÃ¶nmeyeceklerinin resmen aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra Ã§iftin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama, Mountbatten Windsorlar'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.Â Buckingham SarayÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n yÃ¶netiminde bulunduklarÄ± etkinlik ve kurumlarÄ±n, ayrÄ±ca Harry'nin onursal askeri unvanlarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±ndan sonra Ã§ift "insanlÄ±ÄŸa hizmete devam edeceklerini" belirten ve "Hizmet evrenseldir" diyen bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Kendileriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

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TEPKÄ° Ã‡EKTÄ°

Fakat Ã§iftin bu aÃ§Ä±klamasÄ± sadece aile tarafÄ±ndan deÄŸil, birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan "korkunÃ§ ÅŸekilde saygÄ±sÄ±z" diye nitelendirildi. Ã–zellikle de KraliÃ§e'nin 99 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Prens Philip'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastanede olduÄŸu bir sÄ±rada bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

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BÄ°R ZAMANLAR GÃ–ZDE TORUNUYDU

Kraliyet ailesine yakÄ±n kaynaklar ise Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n KraliÃ§e'yi kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, 2. Elizabeth'in bir zamanlar gÃ¶zdesi olan torununa "Sen monarÅŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun, monarÅŸi senin iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor" dediÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





BUCKINGHAM SARAYI AÃ‡IKLADI

Ä°ngiltere'de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in torunu Sussex DÃ¼kÃ¼ Prens Harry ile eÅŸi DÃ¼ÅŸes Meghan Markle'Ä±n Kraliyet ailesindeki Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerine dÃ¶nmeme kararÄ± aldÄ±klarÄ± ve bu nedenle gÃ¶revlerinin baÅŸka aile Ã¼yelerine verileceÄŸi bildirildi.Â Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Prens Harry ve eÅŸinin, KraliÃ§e'ye gÃ¶revlerine dÃ¶nmeyeceklerini teyit ettiÄŸi belirtildi. Bunun Ã¼zerine KraliÃ§e'nin, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerin bÄ±rakÄ±lmasÄ± durumunda kamu hizmetinin mecbur kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorumluluklarÄ±n gereÄŸinin yerine getirilemeyeceÄŸini kaydettiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu nedenle DÃ¼k ve DÃ¼ÅŸesin sahip olduÄŸu onursal askeri uvanlar ile Kraliyet ailesi Ã¼yeleri olarak yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndaki himaye gÃ¶revlerinin yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmadan Ã¶nce KraliÃ§e'ye iade edileceÄŸi duyuruldu.





YENÄ°DEN DEÄžERLENDÄ°RME SÃœRECÄ°

Prens Harry ile eÅŸi, geÃ§en sene Kraliyet'ten ayÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ ancak KraliÃ§e'yle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan bir yÄ±llÄ±k yeniden deÄŸerlendirme sÃ¼reci Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Bununla beraber sÃ¼re dolmadan Ã¶nce Prens Harry, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¶revlerine geri dÃ¶nmeyeceklerini ve finansal aÃ§Ä±dan baÄŸÄ±msÄ±z olacaklarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Ä°kinci Ã§ocuklarÄ±nÄ± bekleyen Ã§iftin, bundan sonra ABD'de yaÅŸayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

BÄ°R YIL Ã–NCE DÃœNYAYI ÅžOKE ETMÄ°ÅžLERDÄ°

Takvimler 8 ocak 2020'yi gÃ¶sterirken, gÃ¼nÃ¼n ilerleyen saatlerinde sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klama kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¼ndeme "bomba" gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n o gÃ¼ne kadar uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n meseleler bir anda bir kenara atÄ±ldÄ± ve tÃ¼m gÃ¶zler Londra'ya Ã§evrildi. Bunun nedeni ise Ä°ngiliz kraliyet ailesine resmi olarak 2018'de katÄ±lan Meghan Markle ile Prens Harry, kÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ãœstelik beklenmedik bir anda.





HERKES ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° OLACAÄžINI SANIYORDU

Bebekleri Archie'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra izne Ã§Ä±kan ve bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Kanada'da geÃ§iren Prens Harry ve Meghan Markle, 2020'nin ilk gÃ¼nlerinde Londra'ya dÃ¶ndÃ¼. AÄŸabeyi Prens William ile aralarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu bilinen Prens Harry'nin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle aile iliÅŸkilerinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± merak ediliyordu o dÃ¶nemde.





TEÅžEKKÃœR ZÄ°YARETÄ°

OnlarÄ± epeydir kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda ya da etkinliklerde gÃ¶rmeyen hayranlarÄ± da gÃ¶revlerine dÃ¶neceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlardÄ±. Ä°lk adÄ±mlarÄ± bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri yanÄ±ltmadÄ± zaten. Prens Harry ve Meghan Markle, Londra'ya dÃ¶nÃ¼p, kendilerine gÃ¶sterdikleri konukseverliÄŸe teÅŸekkÃ¼r etmek iÃ§in Kanada YÃ¼ksek TemsilciliÄŸi'ni ziyaret etti.Â O saatlerde de hiÃ§bir sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± durum yok gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ã‡ift, artÄ±k geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. YÃ¼zleri gÃ¼lÃ¼yordu ve herkes onlarÄ±n resmi gÃ¶revlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. AyrÄ±lÄ±k ihtimalini bilmediklerinden Markle'Ä±n doÄŸumdan sonra nasÄ±l zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±na, Prens'in baba olduÄŸu iÃ§in duyduÄŸu mutluluÄŸu yansÄ±tan davranÄ±ÅŸlarÄ±na Ã§evrildi gÃ¶zler.

MEGXIT SÃœRECÄ° BÃ–YLE BAÅžLADI

Ama bu ziyaretin ardÄ±ndan birkaÃ§ saat sonra Ã§ift, resmi Instagram hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olmak istedikleri iÃ§in ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ä°ÅŸte "Megxit" olarak anÄ±lan bu ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci de bÃ¶ylece baÅŸladÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedenleri, sonrasÄ±nda neler olacaÄŸÄ± uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. BazÄ± konular aile arasÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lse de milyonlarca kiÅŸi iÃ§in hala bu defter kapanmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Ã‡ift, artÄ±k ABD'de yaÅŸÄ±yor ama meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar hala Ã¼zerlerinde. Ä°ÅŸte dÃ¼nyaya sarsan bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§tikten sonra, Ã§iftin Londra'daki son gÃ¼nlerinde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dair ayrÄ±ntÄ±lar da birer birer ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.







HAKLARINDA KÄ°TAP YAZDI

Ä°ÅŸte bunlardan birini de Carolyn Durand ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ± Finding Freedom adlÄ± kitapla bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparan Omid Scobie. Harry ve Meghan'Ä±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nÄ± kaleme alan iki yazardan biri olan Scoobie, Ã§iftin Londra'daki son gÃ¼nleriyle ilgili yeni ayrÄ±ntÄ±larÄ± dile getirdi.

'BÃ–YLE OLMAK ZORUNDA DEÄžÄ°LDÄ°'

Scoobie, az sayÄ±da gazetecinin davet edildiÄŸi Milletler TopluluÄŸu Ãœniversiteler BirliÄŸi'nin toplantÄ±sÄ±na katÄ±lanlardan biriydi. O toplantÄ±da Meghan Markle da bulunuyordu ve bu onun Londra'daki son resmi gÃ¶revlerinden biriydi. Scoobie, bu toplantÄ±da yaÅŸanan bazÄ± anlara Finding Freedom adlÄ± kitapta da yer verdi. Omid Scoobie'nin yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o toplantÄ±da konuÅŸma yapan Meghan Markle, katÄ±lanlarla birebir sohbet etti. Sonra da kendisine sarÄ±ldÄ± ve kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅŸu sÃ¶zleri sÃ¶yledi: "BÃ¶yle olmak zorunda deÄŸildi."

'HÄ°KAYE MUTLU BÄ°TMEDÄ°'

Omid Scoobie'nin satÄ±rlarÄ± arasÄ±nda evlendikleri gÃ¼nden aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdikleri gÃ¼ne kadar Harry ve Meghan'la Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da onlarla nasÄ±l vedalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair ayrÄ±ntÄ±lar yer aldÄ±. Buna gÃ¶re Ã§iftle Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¼zgÃ¼ndÃ¼. Pek Ã§oÄŸu bu hikayenin mutlu biteceÄŸini sanÄ±yordu. Onlara gÃ¶re iki insan birbirlerine aÅŸÄ±k oldular, evlendiler ve bebekleri oldu, KraliÃ§e'ye hizmet ettiler ve son. Ama bunun yerine o Ã§ift Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Her ne kadar bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶ncesinde Meghan Markle ve Prens Harry'nin arasÄ±nÄ±n ailenin geri kalanÄ±yla iyi olmadÄ±ÄŸÄ± bilinse de olayÄ±n kendisi kadar duyuruluÅŸ biÃ§imi de ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±. Evlendikten sonra Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± alan Ã§ift, Instagram hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mda, kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden vazgeÃ§ip kendi ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ARCHIE PRENS UNVANI TAÅžIMIYOR

Prens Harry ile AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle 2018 yÄ±lÄ±nda evlendi. 2019'da Archie adÄ±nÄ± verdikleri bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Fakat ailenin kurallarÄ±na gÃ¶re bebeÄŸin babasÄ± Prens olsa da kendisi aynÄ± unvanÄ± taÅŸÄ±yamayacaktÄ±. Markle'Ä±n aileye girmesi, halk tarafÄ±ndan 'anneleri Prenses Diana'nÄ±n emaneti' olarak gÃ¶rÃ¼len iki prens, William ile Harry'nin arasÄ±nÄ± aÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± zaten. Aile iÃ§inde yaÅŸanan gerilim sonunda dÄ±ÅŸarÄ± da yansÄ±dÄ±. Ä°ki prens, evlerini, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± vakÄ±flarÄ± hatta sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± bile ayÄ±rdÄ±. Ama bu son geliÅŸme tÃ¼m bu olaylarÄ±n Ã¼zerine "tuz biber ekti".





Ä°SVEÃ‡ KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° GÄ°BÄ°

Bu olayÄ±n Ã¶ncesinde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin de tÄ±pkÄ± Ä°sveÃ§'te olduÄŸu gibi kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gideceÄŸi konuÅŸuluyordu. Ä°sveÃ§ kralÄ±, veliaht olan kÄ±zÄ± Prenses Victoria ve onun ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer iki Ã§ocuÄŸunu ve onlarÄ±n ailelerini kraliyet ailesinin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Herkes Ä°ngiltere'de de benzer bir durum yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken olaylar bambaÅŸka bir boyuta kaydÄ±.

KRALÄ°Ã‡E MESAJ MI VERDÄ°?Â

Ä°ngiltere'de KraliÃ§e 2'nci Elizabeth'in geÃ§en yÄ±lki Noel ve yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda masasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde geÃ§miÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi Meghan Markle ile Prens Harry'nin fotoÄŸraflarÄ±na yer vermemesi de bu tÃ¼r bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iÅŸareti olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

MEGHAN'A ELEÅžTÄ°RÄ°LER

Bu arada uzun sÃ¼redir Markle aleyhine paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sosyal medya mesajlarÄ± ve sÃ¶ylemleriyle konuÅŸulan televizyoncu Piers Morgan da sosyal medya hesabÄ±ndan ayrÄ±lÄ±k haberiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir yorumda bulundu. Morgan "Ä°nsanlar Meghan'Ä± Ã§ok eleÅŸtirdiÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yor. Ama o ailesiyle arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±, babasÄ±yla arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±, eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸundan ayrÄ±ldÄ±. Harry ile William'Ä±n arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Åžimdi de Harry'yi kraliyet ailesinden ayÄ±rdÄ±." Morgan, Meghan Markle'Ä±n adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± her yerde benzer durumlar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ä°KÄ°NCÄ° AMERÄ°KALI GELÄ°N VAKASI

Prens Harry'nin AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle ile birlikte bu kararÄ± almasÄ± "tarih kendini tekrar ediyor" yorumlarÄ±na da neden oldu. Bundan tam 83 yÄ±l Ã¶nce Kral 8. Edward, aÅŸÄ±k olduÄŸu AmerikalÄ± Wallis Simpson uÄŸruna tahttan feragat etmiÅŸti. Onun nedenleri biraz daha farklÄ±ydÄ± aslÄ±nda.

ESKÄ° KRAL TAHTINI BIRAKMIÅžTI

O dÃ¶nemde kraliyet ailesi mensuplarÄ± soylu olmayan bir de Ã¼stÃ¼ne boÅŸanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nla evlenemiyordu. Simpson ise tam da bÃ¶yle bir kadÄ±ndÄ±. Fakat Kral 8. Edward aÅŸkÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ±n merkezine koyup Simpson ile evlenmek iÃ§in tahttan Ã§ekildi. Bu geliÅŸme KraliÃ§e 2. Elizabeth'in babasÄ±na ve sonra kendisine taht yolunu aÃ§an olay oldu.

TAHT Ä°Ã‡Ä°N ÃœÃ‡ YEÄžENÄ°NÄ°N DE ARDINDA

Her ne kadar olaylar birebir aynÄ± olmasa da Markle'Ä±n AmerikalÄ± olmasÄ± daha Ã¶nce evlenip boÅŸanmasÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸan ayrÄ±lÄ±k, akÄ±llara 8. Edward'Ä± getirdi. Hatta bazÄ± Ã§evreler "AmerikalÄ± kadÄ±nlar Ä°ngiliz kraliyet ailesine iyi gelmiyor" yorumlarÄ± yaptÄ±. Bu arada Prens Harry'nin taht iÃ§in babasÄ± Prens Charles, aÄŸabeyi Prens William ile onun Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun ardÄ±ndan altÄ±ncÄ± sÄ±rada geldiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.





Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK GELÄ°YOR

Prens Harry ve Meghan Markle, 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuÅŸtu. Ã‡ift bu haberin ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ talk show'cu Oprah Winfrey ile bir rÃ¶portaj iÃ§in anlaÅŸtÄ±klarÄ± haberiyle de gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â