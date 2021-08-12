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Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Açıkhava’da Sibel Can rüzgarı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Açıkhava’da Sibel Can rüzgarı

Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Her konserinde ustalara saygı duruşu yapmayı ihmal etmeyen Can, bu kez de Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Neşet Ertaş eserlerini yorumladı.

Açıkhava’da Sibel Can rüzgarı

Sibel Can, Sakiler grubu ile “Dünyadan Uzak” şarkısında düet yaptı.

HERKES BANA BEN SİZE HAYRAN

Sibel Can, müzik grubu Sakiler’i de sahnesinde misafir etti. Onlarla birlikte “Dünyadan Uzak” şarkısında düet yapan sanatçı, gruba hayranlığını “Herkes bana ben size hayran” sözleriyle dile getirdi.

Sibel Candan pandemi yorumu: Ruhumuz bedenden ayrılmış
Sibel Can'dan pandemi yorumu: Ruhumuz bedenden ayrılmış



 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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