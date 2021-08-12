Açıkhava’da Sibel Can rüzgarı

Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Her konserinde ustalara saygı duruşu yapmayı ihmal etmeyen Can, bu kez de Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Neşet Ertaş eserlerini yorumladı.



Sibel Can, Sakiler grubu ile “Dünyadan Uzak” şarkısında düet yaptı.



HERKES BANA BEN SİZE HAYRAN



Sibel Can, müzik grubu Sakiler’i de sahnesinde misafir etti. Onlarla birlikte “Dünyadan Uzak” şarkısında düet yapan sanatçı, gruba hayranlığını “Herkes bana ben size hayran” sözleriyle dile getirdi.







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