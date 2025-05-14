35 yaÅŸ genÃ§ aÅŸkÄ±nÄ± ve ayrÄ±calÄ±klÄ± kÄ±zÄ±nÄ± yanÄ±ndan eksik etmedi... Ona milyonluk mirasÄ±ndan daha fazla pay verecek

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Festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gecesinde bir bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma daha yaÅŸandÄ±... Beyazperdenin yaÅŸayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen 81 yaÅŸÄ±ndaki Robert De Niro'ya onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ sunuldu.

Cannes Film Festivali'nin kendisinden bile yaÅŸÃ§a daha olgun olan Robert De Niro'ya meslek hayatÄ±nÄ±n bu Ã¶nemli gecesinde 35 yaÅŸ genÃ§ sevgilisi Tiffany Chen ve Ã§ok sayÄ±daki Ã§ocuÄŸundan biri olan 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Helen eÅŸlik etti.

NE GECE NE GÃœNDÃœZ... ELLERÄ° HÄ°Ã‡ AYRILMADI

Festivalin ilk gÃ¼nÃ¼ erken saatte dÃ¼zenlenen basÄ±n buluÅŸmasÄ±nda da Robert De Niro, kameralar karÅŸÄ±sÄ±na kendisine 79 yaÅŸÄ±nda bir kez daha baba olma mutluluÄŸu yaÅŸatan 1 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Gia'nÄ±n annesi Chen ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±.

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GenÃ§ sevgilisi, efsane oyuncunun elini ne gÃ¼ndÃ¼z ne de gece saatlerinde bir an bile bÄ±rakmadÄ±.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni Ã¶ncesinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ise bu kez Robert de Niro'nun yanÄ±nda dikkat Ã§eken baÅŸka bir eÅŸlikÃ§isi daha vardÄ±.

14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Helen. BabasÄ±yla sÄ±k sÄ±k bu tÃ¼r etkinliklerde gÃ¶rÃ¼nmeyen Helen, yÃ¼zÃ¼ndeki mahcup gÃ¼lÃ¼msemeyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

BABASININ YANINDA KIRMIZI HALIYA Ã‡IKTI

ÃœnlÃ¼ oyuncunun eski karÄ±sÄ± Grace Hightower ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri olan Helen, babasÄ± ve onun sevgilisiyle uyumlu renkte siyah bir elbise giydi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Helen De Niro, bundan iki ay Ã¶nce Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yaptÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klamayla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. O aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Ã§ok dikkat Ã§ekti genÃ§liÄŸe adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸan Helen.

GeÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda ABD basÄ±nÄ±nda yer alan bir habere gÃ¶re Robert De Niro, artÄ±k yaÅŸÄ±nÄ±n kemale erdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek mirasÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na nasÄ±l daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± da planlamaya baÅŸladÄ±.

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Ä°ddialara gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu, yaÅŸÃ§a en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±ndan biri olan Helen'Ä± da miras konusunda kayÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.





Helen, Robert De Niro ile eski karÄ±sÄ± Grace Hightower'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi.Â





79 YAÅžINDA BÄ°R KEZ DAHA BABA OLMUÅžTU

Onun fikrine gÃ¶re ileri yaÅŸÄ±nda sahip olduÄŸu en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Gia ile birlikte geÃ§irecek Ã§ok zamanÄ± yoktu.

Bir yaÅŸÄ±nÄ± henÃ¼z geÃ§en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, yaÅŸlÄ± bir babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olmayÄ± kendisi seÃ§mediÄŸi iÃ§in onun geleceÄŸini daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorunda hissediyordu Robert De Niro.

Bu yÃ¼zden de milyon dolarlÄ±k mirasÄ±ndan ona daha fazla pay bÄ±rakmayÄ± planlÄ±yordu.

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Bu konuda sergilediÄŸi yaklaÅŸÄ±ma bakÄ±lÄ±rsa usta oyuncu mirasÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±rken onlarÄ±n yaÅŸlarÄ±nÄ± hesap etmekte kararlÄ±.

DÄ°ÄžER KARDEÅžLER EÅžÄ°T PAY Ä°STÄ°YOR

En kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Gia dÄ±ÅŸÄ±nda miras konusunda kayÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ocuklarÄ±ndan biri de Cannes Film Festivalinde elini sÄ±msÄ±kÄ± tutan 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Helen.

Onun yanÄ± sÄ±ra 26 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen otizmli oÄŸlu Elliot'a da mirasÄ±ndan daha fazla pay vermek Robert De Niro'nun planlarÄ± arasÄ±nda.

Ama yine o dÃ¶nemde basÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re De Niro'nun diÄŸer Ã§ocuklarÄ± bu paylaÅŸÄ±ma Ã§ok da olumlu bakmÄ±yor. Onlar herkesin babalarÄ±nÄ±n mirasÄ±ndan eÅŸit pay almasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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Yeri gelmiÅŸten Robert De Niro'nun yarÄ±m milyar dolardan fazla bir serveti olduÄŸunu da ekleyelim.

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'Ã‡OCUKLARIN TEK DERDÄ° PARA DEÄžÄ°L'

Bir kaynak bu konuda "AslÄ±nda diÄŸer Ã§ocuklarÄ±n tek derdi para deÄŸil. Sadece diÄŸer kardeÅŸleriyle eÅŸit hissetmek istiyorlar" dedi.

Fakat De Niro da onlara "Siz artÄ±k kendi kariyerinizi inÅŸa ettiniz, hayatÄ±nÄ±zÄ± kurdunuz" diyerek iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla Ã¶zel yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan oÄŸlunun kayÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

TOPLAM YEDÄ° Ã‡OCUÄžU VAR

Her ne kadar kendi kararÄ±nÄ± vermiÅŸ olsa da bu miras konusu Robert De Niro iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼lmesi kolay bir durum deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ usta oyuncunun bir deÄŸil, iki deÄŸil toplamda yedi tane Ã§ocuÄŸu var.

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Ä°lk karÄ±sÄ± Diahnne Abbot'tan 53 yaÅŸÄ±nda Drena ve 47 yaÅŸÄ±nda Raphael adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve bir oÄŸlu bulunuyor. Bu arada Drena'nÄ±n aslÄ±nda eski karÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu fakat De Niro'nun onu evlat edinip bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatalÄ±m.

Eski kÄ±z arkadaÅŸÄ± Toukie Smith ile iliÅŸkisinden 28 yaÅŸÄ±nda Julian ve Aaron adÄ±nda ikiz babasÄ±.

De Niro'nun ikinci karÄ±sÄ± Grace Hightower'dan da 14 yaÅŸÄ±nda Helen Grace ve 26 yaÅŸÄ±nda Elliot adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu var.

De Niro'nun en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ise ÅŸu anda birlite olduÄŸu 45 yaÅŸÄ±ndaki Tiffany Chen'den dÃ¼nyaya gelen Gia.

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