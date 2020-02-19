Acı tesadüf
Bora Öztoprak'ın annesi Zerrin Öztoprak, dün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı haberi, Instagram sayfasında paylaştığı ‘Canım Zerrom... Canım annem... Nurlarla..’ mesajıyla duyurdu.
Zerrin Öztoprak'ın cenazesi bugün Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ACI TESADÜF
Kayınvalidesi Zerrin Öztoprak'ı son yolculuğuna uğurlayan Çiçek Dilligil duygulandıran bir paylaşıma imza attı. 19 Şubat'ın annesi Belkıs Dilligil'in doğum günü olduğunu belirten ünlü oyuncu yayınladığı bu karenin altına; '19 Şubat... Ne tarih ama… annemin doğum günü, kayınvalidemi uğurlama günü... Nurlar içinde uyuyun' mesajını yazdı.
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