Acı sözler ağzından ne de kolay döküldü… ‘Kızımın annesini sevdim ama ona aşık değildim’

Bu aşktan bir kızları doğmuştu ve yıllar önce yollarını ayırsalar da onun uğruna hâlâ görüşmeye ve iyi geçinmeye devam ediyorlardı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan çarpıcı bir röportaj ve bu röportajda dile getirilen acı gerçekler ise bu zorlukla kurulan dostluğa zarar verebilecek kadar sert oldu…





ESKİ SEVGİLİSİNİN ARDINDAN SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Zayn Malik katıldığı podcast yayınında Gigi Hadid’le yaşadığı ilişkiyi ve bu konuda hissettiklerini açıkça dile getirdi ve hem kendi hayranlarını hem de Gigi Hadid’inkileri bir hayli şaşırttı.

Zayn Malik ve Gigi Hadid 2015’ten 2021’e kadar büyük bir aşk yaşamış; bu aşkın meyvesi de 2020’de doğan kızları Khai olmuştu. 6 yıllık ilişkileri boyunca sürekli kavgalar ve ayrılıklarla gündeme gelen çift kızları olduktan sonra artık ilişkilerini yoluna koyarlar sanılsa da hayranlarının bu beklentisi gerçekleşmedi ve çift 2021’de yollarını olaylı bir şekilde ayırdı.

“BEN ONA HİÇ AŞIK OLMADIM”

Zayn Malik verdiği son röportajda eski sevgilisi Gigi Hadid'e asla “aşık” olmadığını düşündüğünü ve bir daha asla kamuoyunun gözü önünde bir ilişki yaşamayacağına yemin ettiğini açıkladı.

33 yaşındaki şarkıcı, 30 yaşındaki model 6 yıllık ilişkileri boyunca sık sık tartışmalarıyla gündeme gelse de tutkulu bir ilişki yaşıyorlar ve bir türlü birbirlerinden kopamıyorlardı.

Ancak uzun süren ilişkilerine rağmen, eski One Direction yıldızı, 2024'te de Zach Sang Show'da verdiği bir röportajda benzer sözler söylemiş ve Gigi Hadid’e aşık olmadığını anlatmıştı.

“BELKİ ŞEHVET, BELKİ BAŞKA BİR ŞEYDİ… AMA AŞK DEĞİLDİ”

Son röportajında Zayn Malik daha önceki itirafını yineleyerek, o zamanlar aşık olduğuna inandığını ancak o zamandan beri duygularının düşündüğü kadar derin olmadığını fark ettiğini söyledi.

Gigi Hadid’le olan ilişkisine değinen Zayn Malik “Aşk anlayışım sürekli gelişiyor. O an aşk olduğunu düşünmüş olabilirim, ama yaşlandıkça belki de öyle olmadığını fark ettim. Belki şehvetti. Belki şuydu. Belki buydu. Aşk olduğunu düşünmüyorum” dedi.

BU SOĞUK SÖZLER CAN YAKAR DİYE HEMEN EKLEDİ: ONU KIZIMIN ANNESİ OLARAK ÇOK SEVİYORUM

Bu soğuk gerçeği kolayca dile getiren ünlü şarkıcı belki de tek kızının annesinin kalbini kırmaktan korkarak sözlerini romantik anlamda olmasa da Gigi Hadid’i çok sevdiğini ve çocuğunun annesi olarak her zaman seveceğini söyleyerek sürdürdü.

“Dürüst olmak gerekirse, bunu kayıtlara geçirmek için söylüyorum, G'yi her zaman seveceğim çünkü çocuğumun bu dünyada olmasının sebebi o ve ona son derece saygı duyuyorum. Onu her zaman seveceğim, ama ona aşık olup olmadığımı bilmiyorum. Onu çılgınca seviyorum, ama hayır, o noktada ona aşık olduğumu sanmıyorum.”

SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ DARP ETMİŞTİ

Zayn Malik göz önünde yaşadığı ve başını belaya da sokan bu ilişkisinin ardından bir daha asla göz önünde bir ilişki yaşamayacağını da ısrarla dile getirdi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik’in ilişkileri Zayn Malik Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e fiziksel saldırıda bulununca bitmişti. Yolanda Hadid kızı iş için ülke dışındayken Zayn Malik’le yaşadıkları eve gelmiş ve henüz bir bebek olan torununa bakmak istemişti.

Zayn Malik sürekli hayatlarına karıştığı için zaten dolu olduğu Yolanda Hadid’e kapıyı açmak istemedi ve kendisini ve kızı Khai’yi rahat bırakmasını söyledi. İkili arasındaki tartışma çabucak büyüdü ve mahkemeye taşındı.





NE DERSE DESİN KIZININ ANNESİ ONU GÜZEL ANIYOR

Gigi Hadid’in annesi şiyaketçi olunca Zayn Malik Yolanda Hadid’i itip kaktığı gerekçesiyle 360 ​​gün denetimli serbestlik cezası aldı ve öfke yönetimi ve aile içi şiddet konusundaki gruplara katılıp eğitim alması zorunlu kılındı.

Zayn Malik’in tüm bu yaptıkları ve söyledikleri bir yana Gigi Hadid geçen yıl Vogue dergisine bir röportaj vermiş ve kızları Khai için “Onu büyütürken birbirimize yardımcı oluyor ve birbirimizin arkasını kolluyoruz. İlgilendiğimiz şey, kızımızı birlikte büyütmek." Birbirimize çok saygı duyuyoruz, sadece ortak ebeveyn olarak değil, birlikte yaşadığımız şeyler yüzünden de.” demişti.