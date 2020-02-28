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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Acı Kiraz filminin özel gösterimi gerçekleşti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Acı Kiraz filminin özel gösterimi gerçekleşti
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“Acı Kiraz” filminin özel gösterimi önceki gün Soho House’da gerçekleşti. Oyuncular, çekimlerin yapıldığı Balkanlar’da evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin, Bülent Şakrak ve Halil Ergün’ün başrolünde yer aldığı “Acı Kiraz” bugün vizyona giriyor. Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin özel gösterimi önceki gün Soho House’da gerçekleşti. Makedonya’da çekilen yapım, bir babanın çocuğu için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ertan Saban, Makedonyalı bir oyuncu olarak, o bölgenin sorunlarını ele alan bir hikayenin içinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Oyuncular, Balkanlar’da kendilerini evde gibi hissettiklerini belirtti. ◊Sayit DURMAZ

Acı Kiraz filminin özel gösterimi gerçekleşti

Belçim Bilgin, üzerindeki elbiseyi kendisinin tasarladığını söyledi: “Üzerimde gördüğünüz kumaş Amerikan bezi. Modacıların prova kumaşı... Amacım kullanmadığım kıyafetlerimi geri dönüşümle giyilebilir hale getirmek.”
Acı Kiraz filminin özel gösterimi gerçekleşti

Gösterime eşi Ceyda Düvenci’yle katılan Bülent Şakrak, “Dünya sorunlarını ele alan bir film yaptık” dedi.
Acı Kiraz filminin özel gösterimi gerçekleşti

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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