'Acı içimde bir okyanus gibi’ Ünlü oyuncu ölen kocasının ardından ilk kez konuştu

Geçtiğimiz gün eski rol arkadaşı ve yakın dostu Amy Poehler’ın yayınına katılan Plaza yaşadığı süreçle ilgili ilk kez konuştu.

Amy Poehler, yayın başlayıp Aubrey Plaza’ya hoş geldin dedikten sonra “Bunu konuşmak istemezdim ama mecburum, insanlar seni seviyor, merak ediyor ve nasıl olduğunu bilmek istiyor” diyerek ünlü oyuncuya kocasının ölümüyle nasıl mücadele ettiğini sordu.

Aubrey Plaza yakın dostu Amy Poehler'ın yayınına katılarak kocasının ölümü hakkında ilk kez konuşmuş oldu

Ocak ayında 47 yaşında intihar ederek hayatını kaybeden eşi Jeff Baena hakkında konuşmaya başlayan Aubrey Plaza söze "Tam şu anda, seninle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Buradayım ve işimi yapıyorum. Dünyada dolaşabildiğim için çok minnettarım.” diyerek başladı ve genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Aubrey Plaza'nın yönetmen eşi Jeff Baena evlerinde ölü bulunmuştu... Baena'nın intihar ettiği açıklandı

Kocasının ölümünün ardından hissettiği yas duygusunun günlük olduğunu yani her gün hissettiği bir şey olduğunu söyleyen Aubrey Plaza yaşadıklarını yeni izlediği bir filme benzetti.

"Benim kederim böyle bir şey, ya da kederin kendisi böyle olabilir” diyen Aubrey Plaza "Her zaman, orada duran ve görebildiğim devasa bir okyanus var. Acı dolu bir korkunçluk okyanusu” diyerek acısının derinliğini anlattı.

Aubrey Plaza kocasının ölümünden sonra yaşadığı hisleri "acı dolu bir okyanusa" benzetti

Aubrey Plaza sözlerine "Bazen sadece içine dalıp içinde olmak istiyorum. Bazen ona bakıyorum, bazen de ondan uzaklaşmaya çalışıyorum ama o hep orada." diye devam etti.

Aubrey Plaza yeniden gülebildiğini, bunu da çok uzun zamandır tanıdığı hepsi kadın arkadaşlarından oluşan bir gruba borçlu olduğunu, onlardan destek aldığını da söyledi.

Aubrey Plaza ve yönetmen eşi Jeff Baena 2011’de sevgili olmuş birlikte birçok filme imza attıktan sonra gizlice evlenmişlerdi.

Birlikteliklerinin 10. yılını koronavüs karantinası sırasında kutlayan çift evde kendi yaptıkları batik boyama pijamalarıyla evlendiler. Bunu da uzun süre herkesten sakladılar.

Ünlü çift uzun birliktelikleri boyunca birçok ortak film projesine de imza atmıştı... Aubrey Plaza kocası Jeff Baena'nın yönettiği filmlerde oynuyordu

İkilinin evlendiği Aubrey Plaza bir soruya cevap verirken “Eşim Jeff” diye söze başladığında ortaya çıktı.

Aburey Plaza eşini trajik şekilde kaybettikten sonra bir süre suskun kalmış sonrasında ise ailesiyle birlikte "Bu akıl almaz bir trajedi. Destek sunan herkese minnettarız. Lütfen bu süreçte mahremiyetimize saygı gösterin” diye kısa bir açıklama yapmıştı.

Aubrey Plaza eşini kaybettikten sonra katıldığı ilk yayında batik bir tişört giyerek onun anısına selam yollamıştı... Çift evlerinde batik boyama giysiler yapıyordu hatta böyle bir pijama takımı giyerek evlenmişti