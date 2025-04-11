Acı haber gelince boşanmaktan vazgeçti… ‘Ben yıllar önce söz verdim aşkım, artık seni yalnız bırakmam’

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Çünkü bu yuvanın iki meyvesi olan iki çocukları 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia'nın onlar ayrılıyor diye mutsuz olmalarını istemediler.

BOŞANMA AŞAMASINDA BİLE BİRBİRLERİNDEN KOPAMAMIŞLARDI

Ünlü çift birlikte tatillere çıkmaya ve mutluluk pozları vermeye devam etti. Adeta birbirlerinden kopamıyorlardı.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber ise herkesi şaşırtmıştı.

“Grey's Anatomy” dizisinin ünlü yıldızı Eric Dane ve rol aldığı sayısız film ve diziyle ondan aşağı kalmayan bir kariyeri olan eşi Rebecca Gayheart bir anda boşanma davalarından vazgeçtiler.

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Mahkemeye giden çift davanın kaldırılmasını, boşanmaktan vazgeçtiklerini söyleyip bugüne kadar attıkları adımları geri aldılar.

MAHKEMEYE "BİZ AYRILMIYORUZ" DEDİLER... ACI HABER BİR AY SONRA GELDİ

Bu şaşırtıcı haberin ardında yatan acı gerek ise yeni ortaya çıktı.

Eric Dane boşanmanın iptalinden bir ay sonra ALS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Dün akşam yaptığı açıklamada “Bana ALS teşhisi kondu. Bir sonraki bölüme geçerken sevgi dolu ailem yanımda olduğu için minnettarım” diyen yıldız oyuncu hastalığına rağmen “Euphoria” dizisinden ayrılmadığını ve üçüncü sezon için çekimlere önümüzdeki hafta başlayacağını da söyledi.

"İYİ Kİ AİLEM YANIMDA" DEDİ... ÇALIŞMAKTAN DA VAZGEÇMEYECEK

Zorlu bir hastalık süreci yaşayacak olan Eric Dane “Bu süre zarfında aileme ve bana gereken mahremiyeti sağlamanızı rica ediyorum” dedi.

Amiyotrofik lateral skleroz ya da kısa adıyla ALS beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen nörolojik bir hastalık.

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TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIK

Kas kaybına yol açan ve zamanla ilerleyen ALS için ne yazık ki bir tedavi bulunmuyor.

52 yaşındaki Dane ve 53 yaşındaki Rebecca Gayheart evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdikten sadece bir ay sonra gelen bu kötü haber çiftin muhtemelen bu yüzden ayrılmadığı şeklinde yorumlandı.

2004 yılında evlenen çiftin, Gayheart'ın dilekçenin reddedilmesi için başvuruda bulunmasının ardından geçen ay boşanmayı iptal ettikleri ortaya çıkmıştı.

Aktris, Şubat 2018'de uzlaşmaz farklılıklar nedeniyle Dane'den boşanma davası açtı ve çocukları 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia'nın ortak velayetini talep etti.

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EVLENİRKEN VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK, KOCASINI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Ünlü aşıklar ayrılık kararı almış olsalar da son zamanlarda iki çocukları için çok daha sık bir araya gelmeye başlamışlar ve sanki boşanma kararı almamışlar gibi davranıyorlardı.

İkilinin hayranları Rebecca Gayheart’ın kocasının hastalığını öğrenince ondan boşanmaktan vazgeçtiğini ve 21 yıl önce evlenirken ona verdiği “Hastalıkta ve sağlıkta bir arada” sözünü tutmak için onun yanında kalmaya karar verdiğini düşünüyor.