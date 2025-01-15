Acı hatıralar aklına düştü... O gün gülümsemek öyle zor geldi ki!

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Üstelik bir zamanlar William'ın annesi Diana'nın kullandığı, onunla özdeşleyen bu unvanı 20 yıldan fazla bir süre sonra resmen kullanan ilk kişi sıfatıyla tarihe bile geçti.

Zaten güzel bir kadın Kate... Yaptığı üç doğum bile onun fiziksel görüntüsünü bozamadı. Geleceğin kralı bir koca, üç tane güzel çocuk, çeşit çeşit konutlar, gerektiğinde kullandığı değerli mücevherler... Kısacası her tür olanak içinde yaşıyordu.

Ta ki geçen yıl şu ana kadarki hayatının en büyük kabusuyla karşılaşıncaya kadar...

GEÇEN YIL HAYATININ EN BÜYÜK KABUSUNU YAŞADI

2024 yılının ocak ayında Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklamasının ardından neler yaşandığını herkes biliyor.

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Geçen hafta 43 yaşına giren Kate Middleton, sosyal medyadan paylaşılan bir videoda sesi titreyerek başına geleni kendisi anlattı zaten... Kanser tedavisi görecekti.

Ondan sonra da dışarıya yansıtmadığı zorlu bir süreç başladı. Nihayet eylül ayında tedavisinin tamamlandığını duyurduğu duygusal bir aile videosu paylaştı kocasıyla birlikte kullandığı resmi sosyal medya hesaplarından...

Kendisinin de söylediğine göre türü açıklanmayan hastalığı artık remisyon sürecine girdi.. Yani bir anlamda Kate, boğuştuğu hastalığın nekahet devresinde.

Galler Prensesi Catherine ya da halkın arasındaki adıyla Kate Middleton'ın 2025 yılındaki ilk etkinliği de bu duruma göre ayarlandı. Hastalığının yarattığı sarsıntının etkisi henüz geçmemişken Galler Prensesi yeniden geçen yılki tedavi sürecine döndü.. Tabii ki ruhsal anlamda.

O KAPIDAN GİRERKEN AKLINDAN KİM BİLİR NELER GEÇTİ

Kate, dün kendisinin de tedavi gördüğü Royal Marsden Hastanesi'ni ziyaret etti. Londra'daki hastanede kendisi gibi kanser tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

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Bunu yapmasının amacı da tedavisi sırasında büyük bir özveriyle çalışan hastane ekibine teşekkür etmek ve minnettarlığını sunmaktı. Bu arada sağlık anlamında aynı kaderi paylaştığı hastalarla da buluşup sohbet etti.

Kensington Sarayı'ndan bir yetkilinin söylediğine göre Kate aynı zamanda daha çok yakın bir geçmişe kendisinin yaşadıklarını deneyimleyen kanser hastalarına cesaret ve moral vermeyi amaçladı.

Kate hastane ziyareti sırasında kanser hastalığının tüm bir aile üzerindeki etkilerine dair konuştu hastalarla.

HASTALARLA SOHBET EDİP MORAL VERDİ

Mücadelede morali yüksek tutmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Galler Prensesi, ziyareti sırasında hem doktorlarla hem de hastalarla gayet samimi görüntüler sergiledi.

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Kate Middleton, hastaneye girişi sırasında yüzünün aldığı aşırı ciddi ve hüzün dolu ifade dikkatlerden kaçmadı.

Ana kapıdan girdikten sonra merdivenleri çıkarken durdu, başını kaldırıp hastanenin giriş kapısına baktı bir süre. Onun bu anları da "Kim bilir belki de buraya tedavi için geldiği günleri hatırladı" yorumlarına neden oldu.

Kate Middleton, Londra'daki Royal Marsden Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören hastalarla sohbet etti. Onlara hastalıkla mücadele aile desteğinin ve olumlu düşünmenin önemini anlattı.





O ÜNLÜ AMA 'UĞURSUZ YÜZÜK' YİNE PARMAĞINDA YOKTU

Galler Prensesi'nin ziyaretiyle ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı da parmağında kayınvalidesi Diana'dan yadigar yüzüğünün olmamasıydı...

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Bunun yerine daha önce de kullandığı başka bir yüzüğü tercih etmişti.

Zaten Kate'in hastalanmasından sonra Diana'nın yüzüğü sosyal medyada uzun uzun konuşuldu, tartışıldı.

Kim bilir belki de Kate'in bu yüzük ve ziyarete gittiği hastaneyle ilgili anıları var. Takipçileri bunu hiçbir zaman bilemeyecek eğer kendisi söylemezse..

Ama gelin biz yüzüğü bir kez daha yakından bakalım...

İLK KEZ EKİM AYINDA GÖRÜLDÜ

Kate, tedavisi sırasında göründüğü bir etkinlikte ve bazı videolarda parmağında ünlü yüzüğü olmadan görüntülendi. Bunun yerine kocasının hediyesi olan, yine elmas ve safir taşlarla süslü başka bir yüzüğün yanı sıra ailenin tüm evli kadınlarının taktığı Galler altınından alyansını taktı.

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Kate o yüzüklerle ilk kez geçtiğimiz ekim ayında kocası William ile yaptığı bir ziyarette görüntülenmişti. . Kate'e evlenme teklif ederken William tarafından verilen o ünlü safir taşlı yüzük parmağından çıkmıştı!

Bir zamanlar William'ın annesi Diana'nın babası Charles ile nişanlanırken taktığı o yüzük 2010 yılından bu yana Kate'in parmağını süslüyordu.

Ama bir süredir o ünlü ve birçok kişiye göre mutsuzluğun simgesi olan safir taşlı yüzüğü takmıyor Kate.

İşte bu durum yani Kate'in bir süredir Diana'dan miras kalan yüzüğü takmıyor oluşu epeydir konuşulan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Hatta "Kate de durumun farkına vardı" yorumları bile yapıldı.

Özellikle Kate'in kansere yakalanmasından sonra ortada dolaşan iddialara bakılırsa o ünlü safir taşlı yüzük uğursuz.

'KEŞKE BAŞTAN TAKMASAYDI'

Çünkü genç yaşta ölen Prenses Diana'nın mutsuz evliliğinin ve hatta yaşadığı bütün acıları simgesi. Hatta buna inananlara göre Kate daha baştan o yüzüğü hiç takmamalıydı.

Kate Middleton, zaman zaman bakıma gittiği için o yüzüğü takmasa da genellikle parmağından çıkarmıyordu. Hatta kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videoda da o yüzük parmağındaydı.

Fakat sonra ne Windsor'da genç kanser hastasını ağırlarken, ne William ile birlikte Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları tebrik ettiği videoda o yüzük görünmüyordu. Tedavisinin bittiğini duyurduğu videoda da yüzüğün yerinde yeller esiyordu.

Dün de o yüzük Kate'in parmağında görünmeyince yine söylentiler başladı. Ki bu konuya inananlar için gayet ciddi bu durum.

BAŞINA GELENLERDE O MAVİ TAŞIN DA PAYI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Hem sosyal medyada hem de ortamlarda konuşulanlara göre Kate'in başına her ne geldiyse bu yüzük nedeniyle geldi... Bu yorumu yapanların inanışına göre o gösterişli yüzük uğursuz.

Bu yorumlar da Kate'in kocası William tarafından aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldatıldığı iddialarının alevlenmesinden sonra ortaya çıktı.

Bu iddiaların sahiplerine göre Kate artık aldatılmaya katlanamadı ve bir tür ruhsal bunalım geçirdi. Bu yüzden de tedavi görüyor ve halkın karşısına çıkmak istemiyor.