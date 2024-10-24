Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… ‘Bir yıl içinde evleneceğiz ve sonsuza kadar mutlu olacağız’

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31 yaşındaki Liam Payne, One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin’e gelmişti. Konserin ardından tatilini uzatmaya karar veren Payne, ne yazık ki bir hafta önce kaldığı otelin balkonundan düşüp feci şekilde hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Arjantin’e 202'den beri birlikte olduğu, internet ünlüsü sevgilisi Kate Cassidy’le gelmişti. İki sevgilinin mutlu başlayan tatili büyük bir trajediyle noktalandı… Liam Payne'in bir hafta önce kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmesinin yankısı hâlâ devam ediyor

ÜNLÜ ŞARKICININ SEVGİLİSİ ACI GERÇEĞİ BÖYLE İTİRAF ETTİ

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Ardında 7 yaşındaki oğlu Bear, acılı ailesi ve milyonlarca gözü yaşlı hayran bırakan Liam Payne’in ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekse sevenlerini bir daha yıktı.

Arjantin’e Liam Pane’le birlikte gelen ancak belli bir yerde çok fazla kalmaktan hoşlanmadığı için ülkeden o ölmeden iki gün önce ayrılan gözü yaşlı sevgilisi Kate Cassidy’nin yaptığı itiraf herkesi bir daha yıktı. Ünlü şarkıcıyla ilgili acı bir gerçek sevgilsinin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı

ÖLMEDEN ÖNCE EVLİLİK PLANLARI YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

25 yaşındaki influencer, Instagram’dan yaptığı yürek burkan açıklamada, Liam Payne hayatını kaybetmeden sadece birkaç hafta önce evlilik planları yapmaya başladıklarını, birlikte kuracakları geleceğin hayalini kurmaya başladıklarını itiraf etti.

Kate Cassidy “Birkaç hafta önce, güzel bir akşamda dışarı çıkıp birlikte yaşayacağımız güzel yılların hayalini kuruyorduk” yazdı.

Liam Payne ve Kate Cassidy evlilik planları yapmaya başlamıştı... Birlikte geçirecekleri güzel yılların hayali ise en acı şekilde yarım kalacaktı

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Liam Payne sevgilisine bir buket çiçekle birlikte bir not vermiş, nota da “Ben ve Kate bir yıl içinde nişanlanacağız ve evleneceğiz ve sonsuza dek birlikte olacağız 444” yazmıştı.

"SEN HER ZAMAN BENİMLE OLACAKSIN"

Kate Cassidy, Liam Payne’in nota bakmamasını söylediğini belki de bu notla birlikte ona evlenme teklif etmeyi planladığını söyledi ve kaybettiği sevgilisine “Bana bakmamamı söylemiş olsan da notunu yanımdan ayırmadım” diye seslendi.

Sosyal medya yıldızı, yürek burkan paylaşımında Liam Payne’in vefatına rağmen, hâlâ “sonsuza kadar birlikte” olacaklarını bildiğini, ancak bunu “planladıkları şekilde” yapamayacaklarını yazdı: “Sen her zaman benimle olacaksın. Koruyucu bir melek kazandım.”

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KENDİNİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KORKUNÇ BATAKTAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORDU

Cassidy paylaşımında Payne'in ölümü karşısında kalbinin paramparça olduğunu da itiraf etti ve sevdiği adama “Herkese çok fazla mutluluk getirdin… Milyonlarca hayranına, ailene, arkadaşlarına ve özellikle de bana. İnanılmaz derecede seviliyorsun” diye seslendi.

Genç yaşta yakaladığı şöhetin ardından uyuşturucu batağına düşen yıldız şarkıcı Kate Cassidy hayatına girdikten toparlanmış ve hayatına çeki düzen vermeye başlamıştı

Son bir yıldır uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için her şeyi yapan Liam Payne’nin kanında çok fazla miktarda ve farklı çeşitlerde uyuşturucu bulunduğu ölümünden sonra yapılan toksikoloji testlerinde ortaya çıkmıştı.

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RÜYA TATİL O GİDİNCE KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı Arjantin’e Kate Cassidy’le birlikte geldiğinde her şeyin çok yolunda olduğu ve iki aşığın birlikte çok güzel zaman geçirdiği açıklanmıştı. Ancak Liam Payne, sevgilisi onu bırakıp gittikten sonra kötüleşti.

Kate Cassidy, Liam Payne'in ölümünden sonra, birkaç gün önce böyle görüntülenmişti

Görgü tanıkları ölmeden saatler önce kaldığı otele seks işçilerinin geldiği ve Liam Payne’in darmadağın şekilde bulunan odasında eşyaların paramparça olduğunu ve odada da çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğunu söylemişti.