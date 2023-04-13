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Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı!

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#Thor Saevarsson#Dilan Çiçek Deniz#Türkiye
Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:48

Evlilik hazırlığı yaptığı Dilan Çiçek Deniz’le ilişkisi bittikten sonra Türkiye’den ayrılmayan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, önceki akşam Bebek’teki bir kafede genç bir kadınla görüntülendi.

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Hesabı öderken yanındaki kadınla öpüşen yönetmen, çıkışta objektifleri görünce panikle uzaklaştı.

Thor Saevarsson’un yalnız bıraktığı kadın, kabanıyla yüzünü gizledi.

Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı

Muhabirlerden de fotoğrafları silmelerini istedi: “Öpüştük ya da öpüşmedik, biz arkadaşız. Lütfen zora sokmayın beni. Ben reklam işi yapıyorum. Sizler gibi sektörün içinden birisiyim.”

Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

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Karadağ tatili

Defne Samyeli, Karadağ’ın Kotor şehrine gitti. Samyeli, şehrin tarihi bölgelerini gezdi. Ünlü isim, tatil pozlarını ise sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Samyeli’ye birçok beğeni ve yorum geldi.

Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı

Operasyon geçirdi

Barış Murat Yağcı, bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Yağcı önceki gün hastaneden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, pozlarına şu notu düştü: “Aşil tendonumun kopması sonucu başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktoruma sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan, soran herkesten Allah razı olsun.”

Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı

Sağlık kampına katıldım

Berkay önceki gün kızı Zeynep ile Etiler’deki Akmerkez’de görüntülendi. Berkay, “Şehir dışında bir sağlık kampına katıldım. Mayıs sonu gibi yine gideceğim” dedi. Şarkıcı kızları hakkında ise şunları söyledi: “Zeyno daha çok babacı. Arya ortada. Çocukların ikisi de dil ile yüzme kursuna ve jimnastiğe gidiyor. Ben küçükken yaramaz bir çocuktum ama şimdi değilim. Onlar da birazcık bana benzemiş.”
Berkay, dizi teklifleri aldığını da söyledi: “Dizi teklifleri geliyor ama bana göre değil. Reddediyorum. Çünkü o tempoya ayak uydurabileceğimi düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın. Ben iyi bir şarkıcıyım.” (Behlül AYDIN)

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Acemi çapkın... Bırakıp kaçtı




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#Thor Saevarsson#Dilan Çiçek Deniz#Türkiye

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