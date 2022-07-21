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Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylan'dan duygusal paylaşım

#Ceylan#Melis Sezen#Demet Özdemir
Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylandan duygusal paylaşım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ŞAKA YAPTIM DE

Ablası Nalan Avcı’nın ölümüyle sarsılan Ceylan, yaşadığı acıyı bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Kanserden vefat eden ablasıyla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan sanatçı, karenin altına şöyle yazdı: “Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme.”

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 HIKASIZ ÇIKMAM

Melis Sezen tatil dönüşü Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylandan duygusal paylaşım

Mini elbisesinin üzerine hırka giyen oyuncu, “Temmuza geldik ama yaz tam başlamadı. Akşamları serin oluyor, onun için böyle hırkayla çıktım” dedi. (Seçkin ŞENVARDAR)

HASTALIK SONRASI DİŞ BAKIMI

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COVID’e yakalandığını duyuran ve hastalık sürecini ağır geçirdiğini söyleyen Demet Özdemir önceki gün Nişantaşı’ndaydı.


Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylandan duygusal paylaşım

Sıkıntılı süreci atlatan ünlü oyuncu, dişçi çıkışı görüntülendi. Cuma günü yeni dizisinin çekimlerine başlayacak olan Demet Özdemir, makyajsız haliyle dikkat çekti. Oyuncu, “Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Dizi için heyecanlıyım” dedi.

HER ŞEY YALAN ŞARKI GERÇEK

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, N Alaçatı Dergisi’ne röportaj verdi.

Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylandan duygusal paylaşım

Sandal, müzikteki başarısının sırrı sorulunca “Hep söylerim; her şey yalan şarkı gerçek! Sen istediğin kadar kendini abart, ortada şarkı yoksa müzikal açıdan hiçbir şeysindir” dedi.

YENİ İMAJ

Deniz Baysal imaj yeniledi. Saçını özel bir tek nikle uzattı. Saçının rengini de açtıran Baysal, yeni imajını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu

Ablasının ölümüyle sarsılan Ceylandan duygusal paylaşım

 

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#Ceylan#Melis Sezen#Demet Özdemir

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