Abla kardeş doğuştan şanslı… Böyle torpil az görülür! Babalarının 14 filminde birden oynadılar

58 yaşındaki usta oyuncu geçen haftayı son filmi Happy Gilmore 2'nin tanıtım toplantıları ve galaları arasında koşturarak geçirdi.

Yanında da büyük bir aşkla sevdiği karısı ve iki kızı vardı.

Adam Sandler kırmızı halıda 50 yaşındaki eşi Jackie ve kızları 16 yaşındaki Sunny ve 19 yaşındaki Sadie ile poz verdi. Ve bir Hollywood yıldızı olmanın yanı sıra sevgi dolu bir aile babası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hollywood yıldızlarının çocuklarının anne babaları gibi oyuncu olması ve kendilerine filmlerde kolayca rol bulması bir süredir tartışma konusu.

Bunun sıradan ailelerin çocukları oldukları için yeteneklerine rağmen elenen oyuncu adaylarına haksızlık olduğu ve açık şekilde kayırmacılık olduğu söyleniyor.

Elbette anne ve babalarından yeteneklerini alan ve onlar kadar başarılı olan örnekler de var. Ama ünlü çocuklarının genellikle hiç çaba sarf etmeden kariyer basamaklarını hızla tırmandığı bir gerçek.

İşte Adam Sandler’ın iki kızı da aynen böyle bir yol yürüyor. Usta oyuncunun kızları Sunny ve Sadie babalarıyla birlikte Happy Gilmore 2’de rol aldılar. Ama bu onların ilk oyunculuk deneyimi değil…

Adam Sandler kızlarını bugüne kadar rol aldığı tam 14 filmde birden oynattı. İki kız kardeş Babalarının You Don't Mess with the Zohan (2008), Hotel Transylvania (2012), Bedtime Stories (2008) ve Pixels (2015) filmlerinde de rol aldılar.

Bununla da kalmayan Sunny ve Sadie 2023 yapımı You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah filminde küçük rollerde değil babalarıyla birlikte başrolde yer aldılar.

Adam Sandler’ım kızları eski bir model ve oyuncu olan Jackie Titone ile evliliğinden doğdu.

İkili 1999’da bir filmde karşılıklı rol almış, sette başlayan aşklarını nikah masasına taşımıştı.

Film setinde başlayan bu aşk, 2003’te evlilikle taçlandı. 1999’dan beri hiç birbirlerinin elini bırakmayan Adam ve Jackie Sandler o günden beri Hollywood’un en mutlu çiftleri arasında gösteriliyor.

Jackie Sandler, gösteri dünyasına modellik yaparak girmiş olsa da sonradan oyunculuğa yöneldi ve yapımcılık da yapmaya başladı. Adam Sandler karısıyla da çok kereler kamera karşısına geçti, Jackie Sandler kocasının filmlerinde yapımcı olarak görev aldı…